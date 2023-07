Krychowiak kontra Jaroszewski. Są nowe ustalenia. Ujawnili zapis rozmowy

Na początku tygodnia wybuchła kolejna afera wokół reprezentacji Polski. Jak ujawnił portal Onet, Grzegorz Krychowiak oskarżył lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego o oszustwo i potajemne przejęcie kontroli nad ich wspólnym biznesem medycznym. Panowie razem otworzyli centrum medyczne MedKlinika w Dąbrowie pod Poznaniem. Wkrótce interesy stały się kością niezgody.

Konflikt Krychowiak - Jaroszewski ma drugie dno. "Dochodziło do pewnych tarć"

Krychowiak oskarżył Jaroszewskiego, że ten bez należnych uprawnień odwołał z zarządu spółki jego brata - Krzysztofa Krychowiaka, a następnie odsprzedał sto procent udziałów Tadeuszowi Fajferowi (obecnie dyrektor sportowy Warty Poznań - red.) za 5 tys. zł (podczas gdy spółka warta była co najmniej kilka tysięcy), a następnie za tę samą kwotę ją odkupił wraz z fizjoterapeutą Pawłem Bambrem.

Okazuje się, że do konfliktów między wspólnikami dochodziło jeszcze zanim z zarządu odwołano brata Grzegorza Krychowiaka. Jak można przeczytać w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, wystosowanym przez piłkarza: "Pomiędzy wspólnikami dochodziło do pewnych tarć na tle różnych koncepcji prowadzenia biznesu, jednak nie przeszkadzało to w bieżącej działalności kliniki".

O co dokładnie chodziło? Wyjaśnia to portal Onet, powołując się na zapis przebiegu rady nadzorczej spółki z marca 2023, tuż po sprzedaży udziałów Fajferowi. Obie strony nie stroniły wówczas od wzajemnych oskarżeń. Jacek Jaroszewski zarzucał, że bracia Krychowiakowie nie dotrzymywali rozliczeń finansowych oraz podał w wątpliwość ostateczną sumę wkładu, do której zobowiązał się piłkarz. Spór toczył się także o zakaz konkurencji, jaki zdaniem Jaroszewskiego miał go w czasie pracy w klinice nie obowiązywać.

Między Krychowiakiem a Jaroszewskim iskrzyło od dawna. "Następna wizyta będzie już przed organami ścigania?"

W odpowiedzi Krzysztof Krychowiak wypomniał lekarzowi częste i nagłe zmiany planów, wyższe niż zakładano koszty budowy szpitala oraz to, że to bracia musieli brać na siebie rosnące obciążenia finansowe.

Znamienny podczas tej dyskusji miał być głos pełnomocnika Pawła Bambra i żony Jaroszewskiego - Joanny, który groził prokuraturą i mediami. - Możemy się tak bawić, ale jest jakaś granica zdrowego rozsądku. Chcecie w ten sposób? To możemy to kończyć i powiem wam tak: następna wizyta będzie już przed organami ścigania w stosunku do was. Pójdzie to do mediów. Mamy bardzo fajne maile wasze. Hucpa nie służy nikomu. Zaczynamy to drążyć nie w tę stronę, co trzeba - miał powiedzieć.