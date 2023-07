Kolejna afera wokół kadry. Krychowiak złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o miliony złotych

"Wczoraj spełniło się moje kolejne biznesowe marzenie - razem z Jackiem Jaroszewskim oraz Pawłem Bambrem uroczyście otworzyliśmy centrum medyczne MedKlinika w Dąbrowie pod Poznaniem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaproszonym Gościom oraz całemu Zespołowi" - pisał Grzegorz Krychowiak na Twitterze w styczniu 2022 roku. Wtedy to uroczyście zainaugurowano biznes medyczny reprezentanta Polski, który stworzył z lekarzem reprezentacji Jackiem Jaroszewskim oraz fizjoterapeutą Pawłem Bambrem. Krychowiak miał w to zainwestować nawet trzy miliony złotych.

Grzegorz Krychowiak oskarża lekarza reprezentacji o oszustwo. Chodzi o wspólny biznes

Ale jak dobrze wiemy od dobrych kilku miesięcy, kłótnie o pieniądze w piłkarskiej reprezentacji Polski nie są niczym nadzwyczajnym. I jak informuje portal Onet, właśnie znów się to dzieje. Tym razem nie chodzi jednak o żadne premie, a o wspomniany biznes Grzegorza Krychowiaka z Jackiem Jaroszewskim. Ich spór będzie teraz rozstrzygał wymiar sprawiedliwości.

- Byli przekonani, że razem mają wszystko: Grzegorz dysponował pieniędzmi niezbędnymi, by rozkręcić interes. A Jacek z Pawłem gwarantowali najwyższą jakość usług i przyciągnięcie w dalszej perspektywie kolejnych uznanych specjalistów. To naprawdę miało ręce i nogi – cytuje jedną z osób bliskich sprawie portal Onet.

Pierwotnym założeniem wspólników była budowa szpitala specjalistycznego, ale by ta inwestycja doszła do skutku, Krychowiak i Jaroszewski postanowili najpierw zbudować zespół specjalistów poprzez mniejszą klinikę. Tak więc w spółce "MedKlinika Inwestycje" powstała mniejsza spółka "MedKlinika", której prezesem został brat piłkarza - Krzysztof Krychowiak. Ambitne plany jednak nie wytrzymały próby czasu.

"Między wspólnikami zaczęło dochodzić do konfliktów. Obie strony zarzucały sobie niedotrzymywanie umów, nagłe zmiany planów i podejmowanie decyzji bez wcześniejszych ustaleń. Z czasem animozje i wzajemne oskarżenia przerodziły się w otwartą wojnę" - wyjaśnia Onet.

Teraz Grzegorz Krychowiak oskarża Jacka Jaroszewskiego i Pawła Bambera o potajemne przejęcie kontroli nad spółką "MedKlinika". Sprawa ta rozpoczęła się w lutym bieżącego roku.

- Najpierw pan Jaroszewski w tajemnicy odwołał Krzysztofa Krychowiaka z zarządu spółki, a następnie powołał w jego miejsce… swoją żonę Joannę oraz Pawła Bambera. Następnie nowy zarząd dokonał sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce prowadzącej klinikę niejakiemu Tadeuszowi Fajferowi (obecnie dyrektor sportowy Warty Poznań - red.). A kwota transakcji wyniosła… 5 tys. zł, choć my wartość spółki szacujemy na kilka mln zł – tłumaczył w rozmowie z Onetem mec. Marcin Witkowski, pełnomocnik braci Krychowiaków.

Co więcej, wspomniany Fajfer miał jeszcze tego samego dnia odsprzedać udziały Jaroszewskiemu i Bambrowi także za kwotę 5 tys. złotych. - To była zaplanowana z premedytacją akcja, która miała na celu pozbawić Grzegorza Krychowiaka kontroli nad spółką, a tym samym pozbawić go zysków z inwestycji w klinikę oraz utrudnić dochodzenie zwrotu udzielonych przez niego pożyczek - dodał prawnik Krychowiaków.

Grzegorz Krychowiak złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 Kodeksu Karnego, który mówi o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym. Teraz sprawą zajmie się prokuratura, a być może w dalszej kolejności także sąd.