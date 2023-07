Mołdawia mu jeszcze nie przeszła. Poszedł po bandzie. "Smród w gaciach"

Po kompromitującej porażce reprezentacji Polski z Mołdawią (2:3) oberwało się wszystkim. Selekcjonerowi, piłkarzom, PZPN-owi. Ciężko wytłumaczyć to, co stało się w drugiej połowie tego meczu, ale jak mówił Jan Bednarek: "Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i pojedziemy na wakacje". Kolejne osoby wciąż wypowiadają się na temat klęski w Kiszyniowie. Głos postanowił zabrać też były prezes PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Grzegorz Lato ostro wypowiedział się o zawodnikach reprezentacji Polski. "Smród w gaciach"

Legenda reprezentacji Polski, a zarazem król strzelców mistrzostw świata w 1974 roku Grzegorz Lato nie krył rozczarowania w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", kiedy został zapytany o jego opinię na temat spotkania z Mołdawią. - Prowadzimy 2:0, a nasi zawodnicy jakby nigdy nic – luz, spokój, mamy ich, nie ma żadnego problemu. Już witali się z gąską. A po przerwie zimny prysznic - powiedział.

- Zrobiło się 2:1 i smród w gaciach, trzęsienie nóżkami. Kolejny błąd – stara zasada piłkarska mówi: nie podajesz w poprzek boiska. Kędziora mógł zagrać do Bednarka do tyłu, a nie w poprzek. Bednarek ruszył, ale się przestraszył, bo Mołdawianin Ion Nicolaescu wyprzedził jego ruch, potem zrobił zamach, wysunął piłkę na strzał z prawej nogi i mieliśmy remis. Przy trzecim trafieniu wyraźny błąd Szczęsnego. Stało się. Drużyna z dalekiego miejsca w rankingu FIFA nas pokonała - kontynuował.

UEFA podjęła decyzję ws. Bartosza Salamona. Niestety

73-latek odniósł się również do słów Jana Bednarka odnośnie do wakacji. - Mają wynik 2:0 i zamiast wyjść po przerwie, od razu ustawić rywali, poklepać, żeby ich zniechęcić, to u nas panowała jakaś beztroska. Jeśli rzeczywiście tak Bednarek powiedział, to mi się śmiać chce. Oni już byli na wakacjach... Może jeszcze w barze? Ten orzeł na piersi do czegoś ich zobowiązuje. Nie tylko do brania pieniędzy. One są dopiero po wszystkim. Jak się wygra, zdobędzie trofeum lub dobre miejsce na koniec, to wtedy można myśleć o pieniądzach. Ale inaczej? Nie ma mowy! - zakomunikował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Neymar zaoferowany. Najdroższy piłkarz świata. Jest odpowiedź

Lato zabrał głos odnośnie do Roberta Lewandowskiego. "Kapitan jest od tego"

Tuż po zakończeniu starcia było wiele zarzutów, dotyczących tego, że brakowało w naszej kadrze liderów. Pośrednio były one skierowane do kapitana reprezentacji Roberta Lewandowskiego. - Kiedyś jak się zerwał do piłki, to od razu było to widać. Kapitan jest od tego, żeby mobilizować zawodników i jak trzeba, to na boisku krzyknąć - wyjaśnił.

- Na miejscu Lewandowskiego stanąłbym i powiedział: "Kto nie chce biegać, niech spiep*** z boiska". I tyle. A tam naprawdę wystarczyło trochę pobiegać, poklepać, w dziadka pograć i skończyłoby się to czwórką. Na pewno będą dyskusje, trener też porozmawia o tym z nimi. Nad taktyką na tablicy w pokoju można pracować cały czas, tylko pojawia się pytanie, czy są w naszych szeregach zawodnicy, którzy dadzą radę ten plan wykonać - podsumował Lato.

Reprezentacja Polski wciąż ubiega się o miejsce na Euro 2024. Dotychczas w eliminacjach przegrała z Czechami (1:3) oraz Mołdawią (2:3) i wygrała z Albanią (1:0). Czeka ją jeszcze spotkanie z Wyspami Owczymi, które odbędzie się we wrześniu. Następnie rozegra mecze rewanżowe ze wszystkim wymienionymi drużynami.