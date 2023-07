Santos powiedział, jak wygląda jego relacja z Lewandowskim

Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski nastroje były katastrofalne. Wszystko za sprawą sensacyjnej porażki 2:3 z Mołdawią, po której awans na Euro 2024 mocno się oddalił. Dyskutowano nie tylko nad grą drużyny, ale także tym, jak piłkarze dogadują się z selekcjonerem Fernando Santosem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski rozśmieszył Santosa. Trening kadry

Fernando Santos wprost o relacji z Robertem Lewandowskim. "Bardzo dobra"

Niedługo później pojawiły się informacje, że Portugalczyk nie rozmawia indywidualnie z piłkarzami, co ma wynikać z jego stylu prowadzenia zespołu. Można było się zastanawiać, czy dotyczy to wszystkich, czy może nieco inaczej wygląda to choćby w przypadku pełniącego funkcję kapitana Roberta Lewandowskiego.

Czesław Michniewicz zadebiutował w nowym klubie

W końcu głos w tej sprawie zabrał sam Santos. W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" zdradził, jak współpracuje mu się z 34-letnim napastnikiem, jak i innymi graczami. - Rozmawiałem z Robertem (po meczu z Mołdawią - red.), mam z nim bardzo dobrą relację. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, począwszy od pierwszego dnia i naszej pierwszej rozmowy. Nie będę jednak ujawniać treści rozmów, jakie prowadzimy z piłkarzami - ani tych z Robertem, ani z innymi, bo wbrew temu co się mówi, jest ich wiele. Często rozmawiam z moimi piłkarzami - oznajmił.

Fernando Santos o problemach reprezentacji Polski. "Jesteśmy warci więcej"

W tym samym wywiadzie Santos wskazał, w czym tkwi główny problem drużyny narodowej. Jest przekonany, że uda się go rozwiązać. - Brakuje nam przede wszystkim wyników. Jesteśmy warci więcej niż tylko trzy punkty zdobyte w trzech meczach eliminacji Euro 2024, jesteśmy warci więcej niż nasza obecna pozycja. Udowodnimy to. Nie mam wątpliwości, że będziemy w stanie wyjść z tego trudnego momentu - zapowiedział.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Seksskandal tuż przed mistrzostwami świata. Ujawnili szokujące szczegóły

Na tę chwilę reprezentacja Polski zajmuje czwarte miejsce w grupie kwalifikacji Euro 2024, wyprzedza tylko Wyspy Owcze. To właśnie z tym rywalem rozegra kolejne spotkanie eliminacyjne, odbędzie się ono 7 września.