Michniewicz idzie na całość. Chce ściągnąć reprezentanta Polski

Grzegorz Krychowiak rozstał się definitywnie z rosyjskim Krasnodarem, z którym miał ważną umowę do czerwca 2024 roku. Dzięki temu może teraz podpisać umowę z dowolnym klubem bez kwoty odstępnego. 33-latek miał jednak pozostać w saudyjskim Al-Shabab, gdzie w minionym sezonie rozegrał 35 meczów, strzelił dwa gole i miał trzy asysty. - To jest kierunek numer jeden, ale do mojego agenta dzwoniły także inne kluby. Tutaj karty są jeszcze na stole, bo w Al-Shabab następują duże zmiany organizacyjne. Trzeba chwilę poczekać, jak będzie ostatecznie wygl康a pion sportowy i wtedy można rozmawiać - komentował kilka dni temu.

Meczyki.pl informują jednak, że Krychowiaka chętnie w swoim zespole zobaczyłby także Czesław Michniewicz, nowy trener Abha Club.

Abha Club - co to za klub?

Mistrzem Arabii Saudyjskiej został Al-Ittihad FC, dokąd właśnie trafił Karim Benzema. Drugie miejsce zajął Al Nassr, dla którego bramki zdobywa Cristiano Ronaldo. A podium uzupełnił Al-Hilal. To wielka trójka saudyjskiego futbolu. Tuż za nimi rozgrywki zakończył Al Shabab. Z kolei Abha zajęła dopiero 12. miejsce.

- Porównałbym ją do Stali Mielec czy Wisły Płock w ekstraklasie - mówił Sport.pl Adam Błoński, ekspert od piłki azjatyckiej. - Od kilku lat Abha walczy o utrzymanie. I nie ma ambicji, aby znaleźć się w TOP 10. Czesław Michniewicz to zdecydowanie najgłośniejsze nazwisko spośród wszystkich szkoleniowców tego klubu. Jego zadanie jest proste, ma ustabilizować pozycję w środku tabeli. Ma być trochę jak Mike Malone z Denver Nuggets, czyli ma być szkoleniowcem, który nie musi zrobić wyników na już, tylko stworzyć fundamenty na przyszłość. A więc, żeby klub nie bał się o spadek, a spokojnie utrzymywał się w środku tabeli. I żeby miał lepszy bilans zwycięstw niż w poprzednim sezonie. Nikt nie oczekuje, że Abha będzie nagle rywalizowała z wielką trójką - tłumaczył.

Michniewicz zadebiutuje w saudyjskiej ekstraklasie w połowie sierpnia, kiedy rusza nowy sezon.