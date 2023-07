Robert Lewandowski zaliczył ostatnio mocną wizerunkową wpadką. Jego prawnicy domagali się sprostowania od portalu Kwejk.pl za nieprawdziwe treści powielane w memach, jakie na nim się ukazywały. Chodzi o słynną serię memów z Lewandowskim i Igą Świątek, na której tenisistka nabija się z jego niepowodzeń. Ruch ludzi z otoczenia piłkarza został odebrany jako "walka z memami" i brak dystansu do samego siebie.

Zamieszanie wokół memów z Robertem Lewandowskim trwa. "Trzeba się z tym liczyć"

Ostatnie memy nawiązywały do tego, że 22-latka została nową twarzą marki Oshee, którą dotychczas reklamował Lewandowski. Sugerowały więc, że Świątek mu tę rolę odebrała. W rzeczywistości między napastnikiem i marką wygasła umowa. Żarty rządzą się jednak swoimi prawami, więc niesmak pozostał.

Działań managementu Lewandowskiego nie rozumie 63-krotny reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. - Nie wiem, czy "Lewy" sam inspiruje pewną aktywność swoich współpracowników (np. walka z memami), czy tylko się na to godzi (bo nie wierzę, że jego otoczenie robi to bez konsultacji z nim). W każdym razie w tej sytuacji walka z szydercami nie ma sensu. Gdy jest się osobą publiczną, niestety trzeba liczyć się z tym, że nie wszyscy będą nas kochać, ale też trzeba zachować do tego (czyli de facto do siebie) pewien dystans - pisze w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Lewandowski dostał lekcję od byłego reprezentanta. "Tego się nie da pogodzić"

Były piłkarz Legii, Widzewa czy Celticu Glasgow zauważa pewną niekonsekwencję. Z jednej Lewandowski nie życzy sobie memów na swój temat, z drugiej regularnie pokazuje wiele szczegółów ze swojego życia poprzez intensywną aktywność w mediach społecznościowych. - Powinno się być przygotowanym na to, że ktoś narusza naszą prywatność, skoro sami ją uzewnętrzniamy. Nie można pokazywać trochę życia prywatnego i tę prywatność zachować. Tego się nie da pogodzić - wyjaśnił Dziekanowski.

Krytyka z powodu "walki z memami" spotkała Lewandowskiego także ze strony jego byłego menedżera Cezarego Kucharskiego. Jej ton był jeszcze ostrzejszy. - To groteskowe, małostkowe i śmieszne, że prostuje się - strasząc prawnikiem - strony z memami. Oni nie mogą się pogodzić z tym, że teraz królową jest Iga Świątek - mówił między innymi.