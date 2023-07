Debiutant w polskiej kadrze. "Bardziej emocjonalnie zareagował, kiedy otrzymał obywatelstwo"

Junior Nsangou to syn Aliego Nsangou, byłego piłkarza Podbeskidzia, który w Polsce poznał żonę Dorotę. Junior wychowywał się jednak w Kamerunie, gdzie futbolu uczyła go ulica. Od 2011 r. rodzina Nsangou mieszka w Manchesterze. W Anglii młody piłkarz zaczynał w lokalnym klubie Droylsden, ale błyskawicznie wychwycili go skauci Blackburn, gdzie gra już od ośmiu lat.

Urodzony w 2005 r. Junior Nsangou w minionym sezonie zdobył dziewięć bramek w 19 meczach młodzieżowej drużyny Blackburn. Dzięki imponującym statystykom trafił do reprezentacji Polski, która na Malcie właśnie rozgrywa Euro do lat 19.

- Samo powołanie na mistrzostwa Europy Junior przyjął ze spokojem. Bardziej emocjonalnie zareagował, kiedy otrzymał polskie obywatelstwo, bo wcześniej z wielu powodów formalnych nie odwiedził Polski. Już w październiku zeszłego roku do Anglii przyleciał Marcin Brosz. Trener osobiście chciał zobaczyć w akcji Juniora, a ten odwdzięczył mu się golem w starciu z Manchesterem United, który był trafieniem honorowym. Rovers przegrało aż 1:6 - wspomina na łamach "Przeglądu Sportowego" ojciec nowego kadrowicza U-19.

Junior Nsangou imponuje szybkością i siłą fizyczną. Najczęściej gra w ataku, lub jako ofensywny skrzydłowy. A jego piłkarskimi idolami są: Vinicus Junior z Realu Madryt oraz Kylian Mbappe z Paris Saint Germain.

Co ciekawe: młody piłkarz ma rodzeństwo, które także gra w piłkę. Młodszy o pięć lat Jonathan też ćwiczy w Blackburn Rovers, zaś 16-letnia Aisha reprezentuje Manchester United. Polscy kibice mogą mieć nadzieję, że ktoś rodzina Nsangou da sporo radości polskim kibicom.

Polska pokonała Maltę

Reprezentacja Polski pokonała Maltę 2:0 w drugim meczu mistrzostw Europy do lat 19. Bramki dla Biało-Czerwonych, którzy musieli przez 40 minut grać w osłabieniu po czerwonej kartce w 22. minucie dla Wiktora Matyjewicza, zdobyli Igor Strzałek i Tomasz Pieńko. Nsangou spędził na boisku 63 minuty, zmieniony przez zdobywcę drugiego gola, Tomasza Pieńkę.

Drużyna Marcina Brosza potrzebuje wygranej nad Italią, by znaleźć się w najlepszej czwórce Europy.

Malta – Polska 0:2 (0:0)

Bramki: Igor Strzałek 59, Tomasz Pieńko 82

Malta: 1. Hugo Sacco – 2. Andy Borg (85, 13. Bjorn Buhagiar), 4. Sven Xerri, 5. Jake Vassallo, 15. Tristan Viviani, 11. Benjamin Hili (71, 16. Lucas Caruana) – 8. Lucas Scicluna, 10. Dylan Scicluna, 17. Daniel Letherby (71, 7. Nathan Cross) – 18. Alfie Bridgman (63, 20. Brooklyn Borg), 9. Basil Tuma (85, 19. Sean Gatt).

Polska: 1. Oliwier Zych – 17. Dominik Biniek (46, 23. Kacper Przybyłko), 4. Miłosz Matysik (78, 7. Dawid Bugaj), 14. Wiktor Matyjewicz, 2. Igor Drapiński, 11. Miłosz Brzozowski – 15. Mateusz Kowalczyk, 10. Kacper Urbański, 20. Igor Strzałek (78, 6. Antoni Kozubal) – 9. Jordan Majchrzak (24, 13. Wiktor Smoliński), 16. Junior Nsangou (63, 21. Tomasz Pieńko).