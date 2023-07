Cios w Lewandowskiego. Poszło o memy. "Nie mogą się pogodzić, że teraz królową jest Iga"

Robert Lewandowski i Iga Świątek - dwoje znakomitych, najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, ale i bohaterowie licznych memów. Piłkarz zazwyczaj ukazywany jest w nich w negatywnym świetle jako człowiek zazdrosny, złoszczący się na każdy sukces tenisistki, która odebrała mu palmę pierwszeństwa. Któż mógłby jednak przypuszczać, że niewinne żarciki internautów wywołają takie zamieszanie?

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Lewandowskiemu skończyła się umowa z marką Oshee. Jej nową twarzą szybko została Świątek. Dało to kolejną pożywkę twórcom memów, żeby w swoim stylu ponabijać się z napastnika. Sprawa przeszłaby bez echa, gdyby nie prawnicy Lewandowskiego, którzy zwrócili się do strony internetowej Kwejk.pl, aby sprostowali nieprawdziwe informacje powielane w memach tam publikowanych.

Takie działania wydają się kuriozalne, ale w ogóle nie dziwią byłego menedżera Roberta Lewandowskiego Cezarego Kucharskiego. Zasugerował nawet w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty, że memy te rzeczywiście mogą być dla piłkarza problemem. - Lewandowski i marketingowcy chcą pozycjonować go jako… króla Polski. Mówię to zupełnie poważnie, bo widziałem taką analizę i podpowiedź obrania takiej właśnie strategii. Więc dla niego ważne jest, żeby nie ucierpiał jego majestat - tłumaczył Kucharski. - Sztab zatem go zaciekle broni. Ale przecież to groteskowe, małostkowe i śmieszne, że prostuje się - strasząc prawnikiem - strony z memami. Oni nie mogą się pogodzić z tym, że teraz królową jest Iga Świątek - boleśnie dla piłkarza i jego teamu spuentował były reprezentant Polski i agent piłkarski.

Lewandowski i Kucharski od dawna pozostają w bardzo złych stosunkach. Wciąż toczy się między nimi sprawa w sądzie. Piłkarz oskarżył swojego byłego menedżera o szantaż, a ten regularnie odpłaca się skrajnie negatywnymi komentarzami w mediach pod jego adresem.