Boniek wskazał, kiedy Lewandowski odejdzie z kadry. Szybciej, niż się wydaje

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski zagrał 142 spotkania, w których strzelił 79 goli. Jest najlepszym strzelcem w jej historii, a od czasów eliminacji do Euro 2016 pełni również funkcję kapitana. I choć ostatnio kadra notuje więcej kryzysów niż dobrych chwil, to napastnik Barcelony należy do grona najlepszych piłkarzy w historii naszego kraju.

Robert Lewandowski niebawem zakończy karierę? Boniek wskazał termin

Wydaje się, że czas Lewandowskiego w reprezentacji dobiega jednak końca. Po ostatniej porażce z Mołdawią (2:3) pojawiły się nawet liczne głosy o odebraniu mu kapitańskiej opaski. Taki pomysł skrytykował nawet Cezary Kucharski, który znajduje się w konflikcie z piłkarzem. Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu" przyznał jednak, że nie zdziwi go, jeżeli sam zrezygnuje z gry w kadrze.

Doceniając ogromny wkład Lewandowskiego w wyniki osiągane przez reprezentację w ostatnich latach, były prezes PZPN zauważył, że kapitan kadry staje się coraz starszy i wskazał, że piłkarz FC Barcelony już niedługo sam może zdecydować się na rezygnację z gry w biało-czerwonych barwach.

- Robert robi się też coraz starszy. Też trzeba na to patrzeć. Ja uważam, że Robert Lewandowski po mistrzostwach Europy zatrzyma się w reprezentacji. (...) Wiadomo, że gra w ataku jest trochę inna niż w obronie. Wiadomo, że te zdolności strzeleckie tak szybko z niego nie wyjdą, będzie umiał wykorzystywać sytuacje, ale ząb czasu zawsze wszystkich lekko nadgryzie, to nie jest tak, że do 40-45 lat będzie strzelał z lewej i prawej strony. W ogóle nie czułbym się zaskoczony, jeżeli okazałoby się, że Robert Lewandowski po mistrzostwach Europy powie, dziękuję, do widzenia, muszę troszeczkę wypocząć, rozegrałem 150-160 meczów i może dać sobie święty spokój - powiedział Boniek.

Reprezentacja poradzi sobie bez Lewandowskiego? Boniek przytacza statystykę

Od kiedy Lewandowski gra w reprezentacji Polski, to bardzo rzadko zdarzało się, żeby omijały go mecze o stawkę. Nie trapiły go poważne urazy i zazwyczaj jak już nie grał, to albo były to mecze towarzyskie, albo spotkania o niską stawkę np. w Lidze Narodów. Jeżeli chodzi o starcia eliminacyjne, to od 2012 roku ominęły go tylko trzy takie mecze. Z San Marino w 2013 roku, z Anglią w 2021 (uraz) i z Węgrami w 2021. Boniek zauważył, że reprezentacja może mieć duży kłopot, gdyby Lewandowski odszedł z kadry. - Na pewno to będzie zawodnik bardzo trudny do zastąpienia, chociaż wcale nie jest powiedziane, że bez Roberta Lewandowskiego ta drużyna nie może istnieć - zaznaczył.

Zbigniew Boniek przyznał też, że wcale nie jest powiedziane, że Polska pojedzie na te mistrzostwa Europy, choć zauważył, że nawet gdyby eliminacje poszły bardzo słabo, to wciąż awans będzie możliwy dzięki barażom. Kolejne mecze Polacy zagrają na początku września. Zmierzą się wtedy z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Wpadka w którymś z tych spotkań znacząco zmaleją szanse reprezentacji Polski na bezpośredni awans na Euro 2024.