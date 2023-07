Grzegorz Krychowiak szybko zastąpiony. Polak szuka klubu

Grzegorz Krychowiak od czasu zakończenia sezonu w Arabii Saudyjskiej pozostaje wolnym zawodnikiem. Reprezentant Polski nie przekonał do siebie władz Al-Shabab na tyle, by te chciały go zakontraktować na dłuższy okres. Jest jednak szansa, że pozostanie na Bliskim Wschodzie.

Znaleźli zastępcę dla Krychowiaka. Polak dalej szuka klubu

Niedługo po odejściu Krychowiaka z Al-Shabab klub poinformował o podpisaniu kontraktu z nowym defensywnym pomocnikiem. Został nim Kolumbijczyk Gustavo Cuellar, który od 2019 roku występuje w lidze saudyjskiej, lecz do tej pory reprezentował barwy Al-Hilal - klubu, który niedawno ogłosił pozyskanie Rubena Nevesa czy Kalidou Koulibaliego. 30-latek zdobył z tym zespołem trzy mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Na koncie ma też wygraną w Copa Libertadores z Flamengo, które reprezentował w latach 2016-2019.

Grzegorz Krychowiak z kolei wciąż pozostaje w niejasnej sytuacji bez klubu. Reprezentant Polski nie wróci do rosyjskiego Krasnodaru, gdyż niedawno rozwiązał z nim kontrakt. W związku z tym na razie nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra 33-latek, choć sam ostatnio zdradził, że pojawiło się zainteresowane ze strony innego saudyjskiego klubu.

Okazało się bowiem, że o Krychowiaka pytały władze Abha FC. Klubu, do którego niedawno w roli trenera dołączył były selekcjoner Czesław Michniewicz. Piłkarz sam przyznał to w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Miałem kontakt z trenerem. Pogratulowałem mu podpisania kontraktu w Arabii. Był też jakiś telefon w mojej sprawie z samego klubu, ale na razie bez konkretów więc zobaczymy - wyznał pomocnik.

98-krotny reprezentant Polski w tym sezonie w barwach Al-Shabab wystąpił we wszystkich 30 spotkaniach ligowych, w których zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty. Poza tym zaliczył też cztery mecze w eliminacjach do Arabskiego Puchar Mistrzów Klubowych oraz jedno spotkanie w turnieju King's Cup.