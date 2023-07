Fernando Santos reaguje na blamaż z Moładawią. Jaśniej się nie da

Fernando Santos koszmarnie rozpoczął pracę z reprezentacją Polski. Już na start drużyna pod jego wodzą dostała srogą lekcję od Czech, tracąc dwa gole w trzy minuty i przegrywając 1:3. Potem przyszło wymęczone zwycięstwa z Albanią i w towarzyskim meczu z Niemcami. O ponurej atmosferze wokół kadry zadecydował jednak skandaliczny blamaż z Mołdawią (2:3). Efekt jest taki, że w eliminacjach do Euro 2024 mamy trzy punkty, a perspektywa awansu na turniej raptem się oddaliła.

W końcu portugalski szkoleniowiec zabrał głos po nieszczęsnym meczu w Kiszyniowie na łamach tygodnika "Piłka Nożna". Nie sposób było nie zapytać, czy nie pomyślał sobie: "w co ja się wpakowałem?". - Nie. Przeszła mi przez głowę inna myśl: co tu się wydarzyło? - odpowiedział Santos. - Nadal trudno jest przetrawić to, że mecz układający się po naszej myśli nagle w wyniku przypadkowych bramek i naszych błędów kończy się w ten sposób - wyznał.

Co zatem stało się w drugiej połowie z Mołdawią? Selekcjoner ma już pewne przemyślenia. - Oczywiście, że teraz, już na chłodno, potrafimy dostrzec pewne rzeczy, widzimy je z większego dystansu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy poprawić kilka kwestii, żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Już je zidentyfikowaliśmy - stwierdził. Konkretów jednak zabrakło. Jak przyznał, nie chce wyliczać mankamentów w mediach, gdyż o wnioskach w pierwszej kolejności chciałby poinformować piłkarzy.

Tłumaczenie Santosa sprowadziło się więc do samych ogólników. - Brakuje nam przede wszystkim wyników. Jesteśmy warci więcej niż tylko trzy punkty zdobyte w trzech meczach eliminacji Euro 2024, jesteśmy warci więcej niż nasza obecna pozycja. Udowodnimy to. Nie mam wątpliwości, że będziemy w stanie wyjść z tego trudnego momentu - zapowiedział.

Do końca eliminacji pozostało nam pięć meczów. Następny rozegramy 7 września z Wyspami Owczymi. Trzy dni później czeka nas rewanż z Albanią. W tabeli grupy E zajmujemy przedostatnie, czwarte miejsce. Prowadzą Czesi z siedmioma punktami.