Jak Lewandowski reaguje na krytykę za prostowanie memów? Mateusz Borek przekazał informacje z pierwszej ręki

Robert Lewandowski znalazł się na ustach kibiców po meczu Mołdawia - Polska (3:2), kiedy to późno wyszedł do mediów, by wytłumaczyć porażkę. Już wtedy pojawiły się krytyczne głosy wobec zawodnika Barcelony, a nawet rozważania o zabranie mu opaski kapitana reprezentacji. Oliwy do ognia dolała ostatnia sytuacja, kiedy Lewandowski i jego prawnicy nakazali "prostować memy".

Robert Lewandowski traktuje wszystko poważnie? Wszystko przez te memy

Niedawno zakończyła się współpraca Roberta Lewandowskiego z marką Oshee, a jej twarzą została Iga Świątek. Ponownie powróciły więc żarty o rzekomym konflikcie najbardziej znanych sportowców w Polsce i głosy jakoby tenisistka wygryzła piłkarza, a marka zerwała z nim kontrakt. Na ten temat pojawiły się również memy, co najwyraźniej nie spodobało się otoczeniu zawodnika.

Bolesne słowa o reprezentacji Polski. Santos zawiódł

- W odpowiedzi na pismo od prawnika p. Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshee z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshee wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego - pisał portal Kwejk.pl

Taki ruch ze strony reprezentanta Polski spotkał się z dużą krytyką. - Zrobić z Roberta Lewandowskiego postać memiczną to jest wyczyn - pisał dawny menadżer piłkarza, Cezary Kucharski, a Krzysztof Stanowski dodawał: - Chciałbym zapytać, czy to prawda, że Lewandowski zrezygnował z Oshee, bo wolał pić wódkę z Olisadebe, ale nie zapytam, bo jego obóz może to wziąć na poważnie.

Jak Lewandowski zareagował na krytykę? Mateusz Borek ujawnia. "Kompletnie nie sięga"

Do tej pory nie było wiadomo, czy decyzja o cenzurowaniu memów była decyzją piłkarza, czy jego współpracowników. Wygląda jednak na to, że piłkarz nie wiedział o tym zbyt wiele, ponieważ przebywa na wakacjach.

Boniek powiedział, co myśli o nagonce na Lewandowskiego

- Ja wczoraj się spotkałem z jednym z jego przyjaciół. Robert jest na Mazurach, na łódce. Kompletnie nie sięga po telefon, nie wie, co się dzieje w tej sprawie. Bo zapytałem o ten temat. W drugim zdaniu słyszałem, że po to Robert zatrudnia ludzi, którym ufa, żeby się tymi sprawami zajmowali - ujawnił Mateusz Borek w "Kanale Sportowym".

Robert Lewandowski do gry w piłkę powróci już w drugiej połowie lipca i razem z FC Barceloną rozpocznie amerykańskie tournée. Katalończycy zagrają z Juventusem, Arsenalem, Realem Madryt i AC Milanem. Z kolei następne zgrupowanie reprezentacji Polski zaplanowano na wrzesień, kiedy to drużyna Fernando Santosa zmierzy się z Wyspami Owczymi i Albanią.