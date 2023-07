Zapytali Polaków, czy Lewandowski powinien być kapitanem. Wynik nie zostawia złudzeń

Eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy nie zaczęły się najlepiej. Druzgocąca porażka z Czechami (1:3) sprawiła, że nasi kadrowicze wyszli dużo bardziej zmotywowani na Albanię. Ostatecznie drugie spotkanie udało się wygrać (1:0), więc wydawało się, że sytuacja w drużynie się ustabilizowała. Mecz z Mołdawią pokazał jednak, że rozluźnienie nawet przy dwubramkowym prowadzeniu może mieć złe skutki.

Lewandowski kapitanem reprezentacji Polski? Kibice zabrali głos

Robert Lewandowski był jednym z dwóch napastników, którzy strzelali w starciu z Mołdawią. Asystował też przy trafieniu Arkadiusza Milika. Wydawało się więc, że będzie to dobry mecz reprezentacji Polski. Dramat nadszedł w drugiej połowie, gdy piłkarze nieco się rozluźnili. Stracili trzy gole i pogorszyli swoją sytuację w tabeli el. Euro 2024.

Po ostatnim gwizdku sędziego wielu kibiców i ekspertów oczekiwało kilku słów wyjaśnienia właśnie ze strony Lewandowskiego, który jest kapitanem Biało-Czerwonych. To wydarzyło się jednak dopiero w mix zonie. Do reportera polskiej stacji, która emitowała mecz z Mołdawią, podeszli za to Jan Bednarek i Piotr Zieliński. Wtedy na Lewandowskiego wylała się fala krytyki. - Jeżeli ktoś dzisiaj zarzuca, że Robert Lewandowski nie jest fighterem, kapitanem... Przecież on nigdy nim nie był - powiedział Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i wiceprezes PZPN.

Pojawiły się też inne głosy mówiące o tym, że 34-latek nie powinien być już dłużej kapitanem. Natomiast Wirtualna Polska zapytała o zdanie kibiców. Przeprowadzono sondaż, w którym ankietowani musieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy Lewandowski powinien nadal być kapitanem polskiej reprezentacji w piłce nożnej?".

Odpowiedzi są bardzo korzystne dla napastnika FC Barcelony. Aż 45 proc. odpowiedziało twierdząco: 18 proc. - zdecydowanie tak, 27 proc. - raczej tak. Nieco mniej, bo 31 proc. uznało, że Lewandowski powinien stracić opaskę (16 proc. - zdecydowanie nie, 15 proc. - raczej nie). Aż 24 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Na Euro 2024 awans mają zagwarantowane dwie najlepsze drużyny z grupy. Polacy są na przedostatnim miejscu w grupie E. Aby poprawić swoją sytuację, muszą pokonać we wrześniu Wyspy Owcze. Wówczas nie będzie ona najgorsza. Do tego trzeba jednak dobrych rezultatów w meczach rewanżowych z Czechami, Albanią i Mołdawią. Warianty i analizę gry drużyny opisywaliśmy szerzej w naszym tekście na Sport.pl.