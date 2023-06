Mocne słowa o Lewandowskim. "On zmienia trenerów. Czuje się ważniejszy niż kadra i PZPN"

Cezary Kucharski jest skonfliktowany z Robertem Lewandowskim. Były agent walczy z kapitanem reprezentacji Polski w sądzie. Publicznie wielokrotnie wypowiadał się o piłkarzu Barcelony, jego osobowości oraz wpływie na polską piłkę. Nie inaczej było też tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Polska przegrała przez Lewandowskiego? Tak uważa Kucharski

Po przegranym meczu z Mołdawią na kapitana reprezentacji spadła ogromna krytyka. Wielu byłych reprezentantów mówiło wprost, że Lewandowski nie nadaje się na kapitana i powinno mu się odebrać opaskę. Z tymi opiniami Kucharski akurat się nie zgadza i uważa, że odebranie opaski mogłoby nawet doprowadzić do zakończenia reprezentacyjnej kariery przez Lewandowskiego. W programie "Misja Sport" zidentyfikował jednak główny problem dotyczący polskiego napastnika i miejsca, które osiągnął w krajowym futbolu.

- Jego pozycja od lat w polskiej piłce powoduje, że uważamy go za boga, od którego wszystko zależy. On zmienia trenerów reprezentacji, on się czuje ważniejszy niż ta kadra, PZPN, całe środowisko. To czasami przynosi pozytywne efekty, jak mu się chce. Strzela bramki, awansujemy, ale później nie ma czegoś więcej, czego oczekiwalibyśmy od piłkarza klasy światowej. Jednak z tą reprezentacją będzie czuł niedosyt, że czegoś nie dopilnował, nie zrobił, nie poprowadził. Mógł osiągnąć coś więcej, niż ćwierćfinał mistrzostw Europy - uważa.

Wybrał Śląsk Wrocław zamiast Manchesteru City. "Nie potrafili podać kwoty"

Kucharski stwierdził też jakich cech brakuje Lewandowskiemu, które powinien mieć kapitan. Zauważył jednak, że jest to szerszy problem, który dotyczy całej polskiej kadry.

- Moim zdaniem nie ma takich cech wolicjonalnych, że reprezentacja pójdzie za nim w ogień, że da sygnał i będzie zmiana nastawienia. (...) Takie lekceważenie rzadko się zdarza, ale naszym piłkarzom się zdarzyło, dlatego też w tej piłkarskiej przestrzeni dużo mówi się o mentalności. O charakterze, którego polscy gracze nie zawsze mają, albo nie zawsze im się chce. Stąd wiele pretensji kibiców, mediów, obserwatorów. W naszej rzeczywistości często się to zdarza - powiedział.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lech może się cieszyć. Jego rywal w LKE dostał srogie lanie. Zupełnie bez formy

Reprezentacja Polski nie awansuje na Euro? Uniknąć wpadki we wrześniu

Po losowaniu grup eliminacyjnych wydawało się, że awans jest formalnością. Polacy jednak przegrali pierwszy mecz z Czechami (1:3), odnieśli nieprzekonującą wygraną z Albanią (1:0) i sensacyjnie przegrali z Mołdawią (2:3). To oznacza, że jeśli na wrześniowym zgrupowaniu doszłoby do kolejnej wpadki i Polska straciłaby punkty w meczu z Wyspami Owczymi lub Albanią, to walka o bezpośredni awans będzie bardzo trudna. Polacy wciąż najprawdopodobniej wystąpiliby w barażach o Euro 2024, ale w porównaniu do przedeliminacyjnych oczekiwań, które zakładały, że selekcjoner będzie spokojnie budował reprezentację na turniej finałowy - byłaby to sportowa katastrofa. Nie zmieniłby tego nawet ewentualny awans.