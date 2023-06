Jakub Kosecki zdenerwował się na Lewandowskiego. Wypunktował jego błędy i wygarnął mu

To miał być udany wieczór dla reprezentacji Polski. Drużyna Fernando Santosa mierzyła się z Mołdawią. Rywale Polaków zajmują dopiero 171. miejsce w rankingu FIFA i wielu zakładało łatwe zwycięstwo. Stało się jednak inaczej. Polscy piłkarze fatalnie zaprezentowali się w drugiej połowie, stracili dwubramkowe prowadzenie i ostatecznie przegrali 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Jakub Kosecki krytykuje Lewandowskiego

Po meczu zawodnicy zostali bardzo skrytykowani przez media i kibiców. Jednym z nich był również Robert Lewandowski. Mimo że kapitan polskiej kadry strzelił gola na 2:0, to zarzuca mu się, że nie zmotywował odpowiednio zespołu w trudnych momentach. Ponadto początkowo nie wyszedł porozmawiać z mediami. Zachowanie Lewandowskiego bardzo nie spodobało się również Jakubowi Koseckiemu, który nie zostawił na nim suchej nitki.

Ronaldo ma wsparcie. To piłkarz z topowej ligi. Teraz trafił do ekipy CR7

- Bardzo mnie denerwuje, kiedy słyszę Roberta Lewandowskiego mówiącego, że taktyka jest nie taka, że trener zły, że system nieodpowiedni, że nie ma wsparcia. W Kiszyniowie to on powinien być największym wsparciem dla chłopaków, pokazać, że jest liderem, a schował się za plecami innych. W porządku, strzelił bramkę na 2:0, ale kiedy nam nie szło, kiedy chłopaki popełniali indywidualne błędy, to on powinien wyjść przed szereg, krzyknąć, podostrzyć, być dla nich wsparciem. A on tego nie zrobił. Kiedy kolejny raz słyszę, że polski trener jest "be", zagraniczny trener jest "be", albo Robert milczy na konferencjach po meczach, albo nie wychodzi do dziennikarzy telewizyjnych w Mołdawii. No, słabe to jest - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Wielki talent na celowniku ekstraklasowego klubu. To 18-latek z Interu Mediolan!

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Piłkarz wprost stwierdził, że Lewandowski powinien wziąć odpowiedzialność za drużynę. - Nie mówię tego złośliwie. Robert Lewandowski to jest kozak. Mentalny potwór, największy wśród napastników. To, co powie, jest respektowane, szanowane, a jeśli coś wyjdzie nie tak jak trzeba, to zamiatane pod dywan. Dlatego powinien rządzić, podrywać chłopaków do walki, brać odpowiedzialność. A tego nie było - dodał.

Trudna sytuacja Polski w grupie

Teraz reprezentacja Polski musi zrobić wszystko, aby wrócić na odpowiednie tory. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w grupie i wyprzedza jedynie Wyspy Owcze. Już 7 września Polacy zagrają właśnie z tą drużyną na Stadionie Narodowym. Trzy dni później czeka ich wyjazd do Albanii.