To zły czas reprezentanta Polski. "Jadą" z nim non stop, od meczu z Mołdawią

Reprezentacja Polski po wygranym 1:0 sparingu z Niemcami zmierzyła się z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy. Wydawało się, że Polaków czeka łatwe zadanie. Drużyna Santosa jednak bardzo rozczarowała i przegrała 2:3. Szczególnie słabo zaprezentowała się w drugiej połowie, gdzie straciła dwubramkowe prowadzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Marek Jóźwiak ostro skrytykował Jana Bednarka

Po tej kompromitującej porażce Jan Bednarek powiedział, że zespół się rozluźnił, ponieważ myślami był już na wakacjach. - Chcieliśmy tę połowę zagrać "na stojąco". Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i pojedziemy na wakacje - stwierdził. Przez te słowa na obrońcę spadła fala krytyki. Teraz Polakowi ponownie się oberwało. Tym razem chodzi jednak o jego poziom gry.

Zwrot ws. przyszłości Krzysztofa Piątka. W grę wchodzi już kolejny klub

- Dla mnie to jest jedyny obrońca, który nie potrafi bronić. Nie potrafi bronić. My musimy wyszkolić obrońców, którzy grają agresywnie. Dzisiaj środkowy obrońca musi bardzo dobrze grać w pojedynkach. Kontakt to jest podstawa. Musimy szkolić i szukać - powiedział Marek Jóźwiak w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Bednarka skrytykował również Tomasz Ćwiąkała. "Janek, jest jeden bardzo prosty sposób, żebyś miał wakacje co przerwę reprezentacyjną. Może warto rozważyć" - napisał na Twitterze, nawiązując do końca kariery reprezentacyjnej.

Włosi piszą o Zalewskim. Nie tego się spodziewaliśmy

Skomplikowana sytuacja polskiej kadry. Nadchodzą kluczowe mecze

Po porażce z Mołdawią sytuacja reprezentacji Polski poważnie się skomplikowała. Po trzech meczach ma na koncie trzy punkty i zajmuje czwarte miejsce. Wyprzedza jedynie Wyspy Owcze. Szansę na rehabilitację Polacy będą mieli już 7 września. Tego dnia zagrają właśnie z Wyspami Owczymi.

Jan Bednarek w styczniu wrócił po pół roku do Southampton z wypożyczenia do Aston Villi. W minionym sezonie rozegrał łącznie 27 meczów. W reprezentacji Polski z kolei na boisku pojawił się 50 razy.