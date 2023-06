Boniek grzmi po meczu z Mołdawią. I ostrzega przed "szalonymi konsekwencjami"

Polskie środowisko piłkarskie wciąż rozpamiętuje to, co w ubiegły wtorek wydarzyło się w Kiszyniowie. Reprezentacja Polski prowadziła do przerwy 2:0 z Mołdawią, lecz w drugiej połowie podała pomocną rękę rywalom, którzy skrzętnie wykorzystali ich błędy i wyszli na prowadzenie 3:2. To była porażka z najniżej sklasyfikowanym rywalem w rankingu FIFA w historii polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Boniek rozlicza reprezentację Polski. Mówi, że "brakuje kogoś z charyzmą"

Kilka dni po tych wydarzeniach wywiadu dla "Przeglądu Sportowego" udzielił Zbigniew Boniek, były reprezentant Polski oraz były prezes PZPN. Obecnie wiceprezydent UEFA.

- Nie mam słów, trudno mi uwierzyć w to, co widziałem. Podobną sytuację jako prezes PZPN przeżyłem w Kazachstanie na starcie eliminacji MŚ 2018 [kadra prowadziła 2:0, a skończyło się 2:2 - red.]. (...) No ale to i tak nic w porównaniu z meczem w Kiszyniowie. Przecież Jakub Kamiński z Sebastianem Szymańskim mieli akcję na 3:1. Ja nie wiem, jak Sebastian tego nie strzelił - zaczął 80-krotny reprezentant Polski.

Absurd, który może doprowadzić do rezygnacji Lewandowskiego z kadry. Kucharski ostrzega

- Widzę kilka przyczyn porażki: samozadowolenie po wygranym meczu towarzyskim z Niemcami, pełna dominacja nad Mołdawią w pierwszej połowie, wysokie i, wydawało się, bezpieczne prowadzenie do przerwy. To spowodowało, że w szatni ci chłopcy byli już myślami na egzotycznych wakacjach. Jeszcze 45 minut i wolne - myśleli - analizuje mecz Boniek, co łączy się ze słowami Jana Bednarka, który również podkreślił, że po przerwie zawodnicy wyglądali, jakby chcieli dograć ten mecz na stojąco, a myślami byli na wakacjach.

Widać, że brakuje kogoś z charyzmą, która mogłaby oddziaływać na cały zespół, kiedy coś się nie układa. Ta porażka może mieć szalone konsekwencje dla dalszej sytuacji w grupie. Niebywałe. Ciężko mi było zebrać myśli.

Niektórzy porównywali tę porażkę do tego, co wydarzyło się dwie dekady temu. Wówczas kadra narodowa prowadzona przez właśnie Zbigniewa Bońka przegrała 0:1 z Łotwą, co często jest wypominane byłego piłkarzowi oraz trenerowi. - Niech pan nie żartuje, Łotwa pojechała wtedy na turniej, wygrywając baraż z Turcją, a w finałach zremisowała z Niemcami. To nie ta skala. Łotwa miała wówczas kilku niezłych piłkarzy. Jeśli już coś mi to przypomina, to raczej przegraną 0:1 z Armenią w Erywaniu za czasów Leo Beenhakkera - mówi były zawodnik Juventusu oraz AS Romy. - Generalnie jednak tego, co wydarzyło się w Kiszyniowie, nie da się zestawić z niczym - dodaje.

Kibice nie mogli odpuścić. Burza pod nowym zdjęciem Kamila Glika

Reprezentacja Polski jest w trudnej sytuacji. Po trzech eliminacyjnych meczach ma na swoim koncie raptem trzy punkty, zdobyte w meczu domowym z Albanią (1:0). Mimo to Boniek wierzy w awans i przekonuje, że kadrę stać na zwycięstwa we wrześniu w Tiranie oraz w listopadzie w rewanżu domowym z Czechami. I to w przekonującym stylu, gdyż tylko to poprawi sytuację wokół drużyny Fernando Santosa.