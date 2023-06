Konkretne zarzuty w kierunku Santosa. W PZPN mają wątpliwości. "Gigantyczne ryzyko"

Era Santosa zaczęła się od falstartu. Najpierw były dwa szokująco szybko stracone gole w Pradze i porażka 1:3 z Czechami na start eliminacji Euro 2024. Potem była towarzyska wygrana z Niemcami, ale kto o niej pamięta po klęsce w Kiszyniowie, gdzie przegraliśmy z Mołdawią 2:3, mimo że prowadziliśmy 2:0?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Arkadiusz Milik przewiduje najgorsze. Wypalił do dziennikarzy. "To nie ma sensu"

Pytania i wątpliwości się mnożą, bo i styl pracy Santosa jest inny od poprzednich selekcjonerów. Przekonują się o tym także piłkarze, którzy w Kiszyniowie patrzyli po sobie, gdy mniej więcej dwie godziny przed meczem dowiedzieli się, kto z nich wyjdzie na boisko od początku.

Santos w porównaniu do meczu z Niemcami w Kiszyniowie zrobił dwie zmiany. Na pierwszy rzut oka wydawały się logiczne. Portugalczyk - choć kadra ani razu nie trenowała przed meczem w tym ustawieniu - wstawił do składu dwóch wypoczętych piłkarzy na wahadła (Przemysława Frankowskiego za Bartosza Bereszyńskiego i Nicolę Zalewskiego za Jakuba Kamińskiego) oraz dodatkowego napastnika (Arkadiusza Milika za Michała Skórasia). Wymykające się logice było z kolei to, co stało się z kadrą po przerwie. Straty trzech goli i kompletnej zapaści nikt wytłumaczyć nie potrafi. Włącznie z Santosem, który na pomeczowej konferencji mówił, że jeszcze nigdy - a pracuje w zawodzie od lat - nie przytrafiło mu się coś podobnego.

"Nie sądzę, by nikt w PZPN dobrze nie prześwietlił Santosa"

Santos selekcjonerem reprezentacji Polski został pod koniec stycznia, ale z piłkarzami - nie licząc kapitana Roberta Lewandowskiego, którego w lutym odwiedził w Barcelonie - poznał się dopiero pod koniec marca. Na zgrupowaniu przed startem eliminacji, które zaczęły się od wpadki z Czechami. Zamiast budowania atmosfery, od razu pojawiły się nerwy, poszukiwania i wątpliwości. A także presja i walka o korzystny wynik w następnym meczu, kiedy Polska z nożem na gardle wymęczyła w Warszawie zwycięstwo z Albanią (1:0).

Na to nałożył się nowy sposób prowadzenia zespołu, styl oraz pokoleniowa zmiana wśród piłkarzy, która dotyka reprezentację. Szansa na to, że kadra Santosa otrzyma czystą kartę, kredyt zaufania, bezpowrotnie przepadła. Rewolucja rodzi się w okrutnych bólach.

- Ta zmiana była nieunikona - twierdzi w rozmowie ze Sport.pl trener Marcin Broniszewski, który podczas Euro 2012 pracował w sztabie Franciszka Smudy. Odpowiadał wtedy m.in. za rozpracowanie reprezentacji Grecji, której selekcjonerem wówczas był Santos.

Broniszewski rozpracowywał Grecję przez pół roku. Efektem był 600-stronnicowy raport, który trafił do Smudy i do gabinetów PZPN. Tych samych, w których dzisiaj nie brakuje głosów, że Santos mógł być złym wyborem. Dlaczego? Przede wszystkim nie został dobrze prześwietlony pod względem charakterologicznym, a ludzie ze związku, którzy odpowiadali za jego zatrudnienie, nie do końca wiedzieli, jakim typem człowieka jest Santos.

- Nie sądzę, by nikt w PZPN dobrze nie prześwietlił Santosa. Prędzej stawiałbym na to, że stwierdzono, iż tej reprezentacji potrzebny jest właśnie ktoś taki - człowiek zdystansowany w stosunku do zawodników, ale też mocno trzymający się zasad, a przy tym będący odporny na krytykę mediów - mówi Broniszewski.

To już było widać 10 lat temu, kiedy Santos pracował w Grecji

Być może taki był zamysł. Ale kadrowicze są zdezorientowani. - Jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z takim stylem pracy - słyszymy z otoczenia reprezentacji, pytając w ostatnich dniach o Santosa. Portugalczykowi po meczu w Kiszyniowie zaczęto zarzucać, że nie ma chemii pomiędzy nim i piłkarzami. Może i nie ma, ale z drugiej strony nie ma jej na czym zbudować, bo chemię tworzą przede wszystkim wyniki, a nie wstydliwe porażki jak choćby ta w Kiszyniowie.

Choć może słowo "chemia" skrywa jeszcze jedną, niezwykle ważną kwestię. Santosowi wytyka się, że w ogóle nie rozmawia z piłkarzami. To zresztą od razu widać, bo Portugalczyk na kilku otwartych treningach dla dziennikarzy sprawiał wrażenie mocno zdystansowanego. Nawet nie tyle do mediów, ile do zawodników, którzy też nie ukrywają, że Portugalczyk w zespole wprowadził zasady - choćby podawanie składu dopiero w dniu meczu na stadionie - których wcześniej nie znali.



- On po prostu ma taki styl. Uznaje, że nie musi rozmawiać z zawodnikami, bo nie jest od tego. To zresztą było już widoczne, kiedy pracował jako selekcjoner reprezentacji Grecji. Wtedy też najwięcej czasu spędzał z asystentami [wciąż są nimi Fernando Justino i Ricardo Santos], a z zawodnikami zazwyczaj rozmawiał tylko na początku treningu, kiedy tłumaczył im, co zaraz będą robić na zajęciach - mówi Broniszewski.

Boniek grzmi po meczu z Mołdawią. I ostrzega przed "szalonymi konsekwencjami"

Trudno sobie wyobrazić, by Santos zaakceptował kogoś innego

W sztabie Santosa jest teraz Grzegorz Mielcarski, z którym Santos pracował w FC Porto i AEK Ateny. Mielcarski dołączył do kadry na życzenie Santosa, choć to najpierw prezes PZPN Cezary Kulesza naciskał na Portugalczyka, by w jego najbliższym otoczeniu pojawił się także polski trener. Może niekoniecznie miał to być Mielcarski, ale Santos się uparł i postawił na swoim. Patrząc z perspektywy kilku miesięcy, zatrudnienie Mielcarskiego wydaje się słusznym rozwiązaniem. Trudno sobie wyobrazić, aby Santos przy swoim stylu pracy zaakceptował w otoczeniu innego polskiego asystenta. Słowem: kogoś zupełnie z zewnątrz.

Początkowo wydawało się, że Mielcarski zatrudniony został, by skracać dystans i być łącznikiem dla Santosa ze światem zewnętrznym. Po tych kilku miesiącach widać jednak, że jego praca jest nastawiona głównie do wewnątrz. Santos nie sprawia wrażenia człowieka totalnie odciętego od świata. Jego aktywność w mediach nie ogranicza się tylko do konferencji prasowych. Odkąd został selekcjonerem, zdążył udzielić kilku dużych wywiadów. A przy okazji pokazał, że nie boi się wyrażać swojego zdania, choćby kwestionując zasadność rozgrywania sparingu z Niemcami.

Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, by świat zewnętrzny jakoś go szczególnie interesował. Tak samo jest wewnątrz kadry, gdzie ten dystans również jest widoczny. To widać gołym okiem, że Santos to raczej typ menedżera, a nie trenera, który biega z gwizdkiem i podpowiada piłkarzom przy każdej okazji. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialni są przede wszystkim jego asystenci.

- Santos wyznaje zasadę, że trener jest bardzo ważną postacią. Ma swoje reguły i nie wierzę, by ktoś przekonał go do tego, by je zmienił. Żadne argumenty czy krytyka z zewnątrz na to nie wpłyną. Nawet jeśli ktoś powie Santosowi, że dzisiaj już się tak nie pracuje, to on stwierdzi, że on tak pracuje i koniec - twierdzi Broniszewski.

Tej kadrze brakuje liderów. "Gigantyczne ryzyko"

Broniszewski sugeruje, by za to, co stało się z reprezentacją Polski w drugiej połowie meczu w Kiszyniowie, nie obarczać winą Santosa. - Dzisiaj na selekcjonera spada fala krytyki, ale on dostał bardzo poważne zadanie. To doświadczony i świadomy trener, który myślę, że jak już przychodził do reprezentacji Polski, doskonale wiedział, co go tutaj czeka. Te jego pierwsze ruchy także pokazują, że on to wszystko świetnie rozumie. Mam tu na myśli pożegnanie takich piłkarzy jak Krychowiak, Glik czy Grosicki. Ta kadra zmienia się na naszych oczach, bo musi się zmieniać. Musi wykształcić nowych liderów, co wcale nie będzie takie proste, bo to jest proces - mówi Broniszewski.

- Szczęsny, Glik, Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, Krychowiak. To do tej pory byli liderzy tej kadry. Z tej grupy wyrwano większość ogniw. Jesteśmy właśnie na etapie przebudowy drużyny, co Santos wziął na siebie. Ja już na to zwracałem uwagę w trakcie mundialu, kiedy mówiłem, że kolejnego selekcjonera po Czesławie Michniewiczu będzie czekać piekielnie trudne zadanie, bo dotknie go wymiana pokoleniowa. I teraz właśnie jesteśmy świadkami tej wymiany. Obarczonej gigantycznym ryzykiem, bo ona zawsze wiąże się z tym, że możesz mieć dobry pomysł na grę, piłkarze w treningu będą wyglądać świetnie - rozumieć założenia i dobrze wykonywać zadania na boisku - ale przyjdzie mecz i to już nie będzie tak dobrze funkcjonować. W tych trudnych momentach będzie brakować liderów, którzy wezmą ciężar na swoje barki, co zresztą doskonale pokazał mecz w Kiszyniowie - wskazuje Broniszewski.

Broniszewski w tej chwili nie widzi nikogo w tej drużynie, kto mógłby z marszu stać się nowym liderem. Oczywistym piłkarzem, by spełniać tę rolę, jest Lewandowski. Ale jak wsłuchamy się w słowa 34-letniego kapitana z ostatnich tygodni, też zobaczymy, że on sam domaga się tego, by inni w tej kadrze zaczęli brać na siebie większą odpowiedzialność.

- Myślę, że niestety trzeba pogodzić się z tym, iż te eliminacje zostaną poświęcone właśnie temu, by wykształcić nowych liderów. Niewykluczone, że spadnie przez ten czas gigantyczna krytyka nie tylko na trenera, ale także na piłkarzy i w ogóle całą kadrę, włącznie z PZPN. Apelowałbym jednak o cierpliwość, bo do tej wymiany po prostu dojść musi. Dajmy spokojnie popracować Santosowi. On doskonale zdaje sobie sprawę, jakiego podjął się zadania. Że będzie ono niezwykle trudne, ale to nie znaczy, że niewykonalne. To, co teraz dzieje się w kadrze, może w niedalekiej przyszłości zaprocentować. Dlatego dziś byłbym bardziej powściągliwy w ocenie trenera i bardziej skupił się na piłkarzach. Na tym, że to mimo wszystko oni powinni więcej dawać od siebie. Umieć dostosować się do wymagań trenerów, a nie na odwrót, bo nie mam tu na myśli jedynie Santosa - kończy Broniszewski.

Santos dzień po meczu z Mołdawią wyjechał do Portugalii. Do Polski wróci na początku sierpnia. Kadra kolejne mecze rozegra we wrześniu. Najpierw u siebie z Wyspami Owczymi (7 września), a kilka dni później na wyjeździe z Albanią (10 września).