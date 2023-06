Bezpardonowy atak na Lewandowskiego. Jest reakcja. "Niepojęte. On tego nie ma"

Sportowe media wciąż żyją porażką reprezentacji Polski 2:3 z Mołdawią, która jest największym blamażem w historii. Jeszcze nigdy "Biało-czerwoni" nie przegrali z drużyną tak nisko sklasyfikowaną w rankingu FIFA.

Lawina krytyki po tym spotkaniu spadła na Roberta Lewandowskiego, który nie potrafił zmobilizować drużyny w trudnym momencie. W dodatku wielu kibiców wyraziło pretensje, że to nie on był pierwszym, który udzielił wywiadu przed kamerami TVP po porażce. Głos zabrał dopiero na chłodno w mixzonie. Pojawiło się nawet wiele opinii, że napastnik FC Barcelony po prostu nie nadaje się na kapitana drużyny.

W jego obronie stanął Marek Koźmiński, który nie rozumie zarzutów stawianych 34-latkowi. Były reprezentant Polski i wiceprezes PZPN był gościem "Kanału Sportowego".

- Ja bym się zatrzymał nad jednym wątkiem. Ataku na Roberta Lewandowskiego ze strony mediów, znawców futbolu czy byłych reprezentantów Polski również. Dla mnie to jest niepojęte. Jeżeli ktoś dzisiaj zarzuca, że Robert Lewandowski nie jest fighterem, kapitanem... Przecież on nigdy nim nie był - powiedział Marek Koźmiński.

- Przecież Robert Lewandowski to jest indywidualista. Wybitny piłkarz, sportowiec, natomiast to nie jest dusza towarzystwa, drużyny. To nie jest człowiek, który w trudnym momencie wejdzie do szatni i zmobilizuje drużynę. On tego najnormalniej w świecie nie ma. I teraz grillowanie go i stawianie go na piedestał jako winowajcę tej porażki to jest taka klasyka polska: uderz w najmocniejszego - kontynuował były reprezentant Polski i wiceprezes PZPN.

52-latek stwierdził również, że zbyt prosty jest zrzucenie wszystkiego na trenera. Jego zdaniem Fernando Santos nie może być odpowiedzialny za to, że "trzech zawodników robi tak kardynalne błędy na tym poziomie albo że ktoś nie strzela do pustej bramki".