Nicola Zalewski pokazał, co robi po blamażu z Mołdawią [WIDEO]

Wydawało się, że reprezentację Polski czeka łatwe zadanie w spotkaniu z Mołdawią. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Polacy prowadzili do przerwy 2:0, ale w drugiej połowie zaprezentowali się fatalnie i ostatecznie przegrali 2:3. Drużyna została bardzo skrytykowana przez dziennikarzy, ekspertów i kibiców. - W tej chwili można powiedzieć, że jest to porażka numer jeden w ostatnich 45 latach polskiej piłki. Prowadzić 2:0 z Mołdawią i przegrać 2:3, to rzeczywiście trzeba być bohaterami narodowymi - grzmiał Zbigniew Boniek w "Prawdzie Futbolu".

Nicola Zalewski opublikował na Instagramie filmik. Rzucił wyzwanie Dybali

Po tej kompromitującej porażce piłkarze udali się na wakacje. Jednym z nich był również Nicola Zalewski. Obrońca stara się nie rozpamiętywać nieudanego meczu i opublikował na Instagramie wideo, na którym tańczy wraz ze swoją dziewczyną Nicol Luzardi. Polak oznaczył również klubowego kolegę Paulo Dybalę i dopisał "Kiedy zechcesz". Zalewski odpowiedział w ten sposób Argentyńczykowi, który kilka dni wcześniej opublikował podobne nagranie ze swoją partnerką, tańcząc w rytm tej samej muzyki.

Nicola Zalewski w minionym sezonie regularnie pojawiał się na boisku w barwach AS Romy. Rozegrał łącznie 47 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Były to premierowe trafienia Polaka w rzymskim klubie.

Problemy reprezentacji Polski. Nadchodzą kluczowe mecze

Porażka z Mołdawią spowodowała, że reprezentacja Polski spadła na czwarte miejsce w tabeli. Z trzema punktami na koncie wyprzedza jedynie Wyspy Owcze. Szansę na rehabilitację i poprawę sytuacji będzie miała już 7 września. Wówczas zmierzy się z Wyspami Owczymi. Trzy dni później z kolei zagra z Albanią.