Tęsknota za Michniewiczem. Znany dziennikarz wypunktował wszystkich innych. "Najlepszy"

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Mołdawią we wtorkowym meczu eliminacji do Euro 2024, choć Biało-Czerwoni prowadzili do przerwy różnicą dwóch bramek. Był to trzeci mecz polskiej kadry o punkty pod wodzą Fernando Santosa - drugi przegrany. Kadrowicze wygrali jedynie w marcu z Albanią, o oprócz porażki z Mołdawią mają na koncie także porażkę z Czechami.

Czesław Michniewicz najlepszym selekcjonerem w ostatnich latach?

Postawa naszej kadry w Kiszyniowie wywołała sporą dyskusję w mediach na temat posady Fernando Santosa. Wielu dziennikarzy zaczęło zastanawiać się, czy Portugalczyk jest odpowiednim trenerem na odpowiednim miejscu i czy wybór Cezarego Kuleszy był słuszny.

W sobotnim odcinku programu "Piłkarski Salon" na kanale Meczyków dyskutowano nad tym, kto był w ostatnich latach najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski. Porównano m.in. pierwsze miesiące pracy Czesława Michniewicza, Paulo Sousy i Fernando Santosa. Wedłu Bożydara Iwanowa to Polak wypadł w nich najlepiej.

- Biorąc pod uwagę ostatnie cztery lata, najlepszym z nich był Czesław Michniewicz. 1/8 finału MŚ, utrzymanie w Lidze Narodów. Który trener to zrobił w ostatnim czasie? - przyznał dziennikarz. Inne zdanie mieli z kolei internauci, według których to Paulo Sousa wywarł w ostatnich latach najlepsze wrażenie.

Przypomnijmy, że Michniewicz pracował z reprezentacją od stycznia do grudnia 2022 roku. A spory wpływ na nieprzedłużenie z nim współpracy przez PZPN miała między innymi tzw. afera premiowa.