Lewandowski straci opaskę? Argument litości. "Decydować o tym mają zawodnicy"

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Mołdawią w Kiszyniowie, notując sporą kompromitację w el. Euro 2024. Nasz ostatni rywal zajmuje 171. miejsce w rankingu FIFA. Po meczu wywiadu udzielił tylko Jan Bednarek i Piotr Zieliński. Nie było w tym gronie Roberta Lewandowskiego, co wznieciło dyskusję o tym, czy to napastnik Barcelony powinien być kapitanem kadry. Lewandowskiego skrytykował m.in. Radosław Kałużny, mówiąc, że "to żaden lider i kapitan". Z kolei w obronę obecnego kapitana wziął Jerzy Dudek, który stwierdził, że "przechodzimy ze skrajności w skrajność". Teraz głos w tej sprawie zabrał Michał Listkiewicz.

Czy powinno się odebrać opaskę Lewandowskiemu? Listkiewicz apeluje. "Lubimy skrajności"

Michał Listkiewicz rozmawiał z "Super Expressem" o dyskusji, jaką wywołał temat potencjalnego zabrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Zdaniem byłego prezesa PZPN o takich zmianach nie powinni decydować kibice czy opinia publiczna. - Nie kibice, nie media i nie PZPN decydują, kto nosi opaskę. Rozstrzygać się to powinno wewnątrz drużyny, decydować o tym mają zawodnicy. Zabieranie opaski kapitańskiej za coś takiego? Nie, nie uważam, żeby to było dobre. Byłoby to kopanie leżącego - powiedział.

Listkiewicz odniósł się też do faktu, że Lewandowski nie stanął do wywiadu po meczu, a uczynił to Jan Bednarek i Piotr Zieliński. - Cóż, po prostu nie stanął przy nich. Czy ma taki obowiązek? Nie ma tego nigdzie zapisanego, że kapitan musi wyjść i udzielać wywiadów. Zresztą jak już mają piłkarze wyjść i opowiadać głupoty czy banały, to może lepiej, że milczą. Może i kibice mają prawo czuć się rozżaleni. Ale to kwestia bardziej moralna - dodał były polski arbiter.

- Lubimy skrajności. Strzeliłby trzy bramki, a miał ku temu okazje, to byśmy mu pomnik stawiali. Nie strzelił, przegraliśmy, nie udzielił wywiadu, ukamienować, zabrać opaskę - zauważa Listkiewicz. Pokrótce odniósł się też do mowy ciała kapitana na boisku. - Owszem, można mieć zastrzeżenia do jego gry i postawy w drugiej połowie, trochę wycofanej. Ale że miałyby biegać od zawodnika do zawodnika i krzyczeć: "K***a, ogarnijcie się?". To by już w ogóle była poza. Jak u trenera, który biega wzdłuż linii i macha rękami wiedząc, że to żadnego wpływu na drużynę nie ma - podsumował.

Lewandowski został kapitanem reprezentacji Polski w grudniu 2014 roku. Napastnik Barcelony otrzymał opaskę w styczniu tego roku, kiedy ówczesny selekcjoner, czyli Adam Nawałka, zareagował błyskawicznie na zerwanie więzadeł krzyżowych u Jakuba Błaszczykowskiego. Łącznie Lewandowski wyprowadzał reprezentację Polski na boisko w 80 meczach.