Jako głównych winowajców porażki z Mołdawią wskazuje się piłkarzy, którzy wyglądali, jakby zapomnieli wyjść na drugą połowę. Na brak koncentracji po przerwie zwracał też uwagę selekcjoner, który przyznał, że coś takiego nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło. - Zdarzają się takie rzeczy, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się stało w drugiej połowie. Nic nie wskazywało na to, że tak się stanie. Inaczej nie mogę tego nazwać niż brak koncentracji - mówił Fernando Santos na pomeczowej konferencji prasowej.

Fernando Santos wyjechał na urlop. Wcześniej spotkał się z prezesem PZPN

Selekcjoner reprezentacji Polski udał się na urlop. Jednak jeszcze przed środowym wylotem z Warszawy musiał spotkać się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. W trwającym ponad godzinę spotkaniu Fernando Santos rozmawiał ze sternikiem polskiej federacji o przyszłości polskiej reprezentacji. Trener nie przedłużał swojego pobytu w Polsce i niedługo potem wyjechał na wakacje, co potwierdził rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski - Za mało czasu upłynęło od końca tego meczu. Tego czasu na analizę nie było. Selekcjoner wybiera się teraz na urlop, będzie miał czas na analizę i wyciąganie wniosków - oświadczył. Nie wiadomo gdzie oraz jak długo selekcjoner będzie wypoczywał.

Porażką z reprezentacją Mołdawii polscy kadrowicze ustanowili kilka wstydliwych rekordów. Jest to przegrana z najniżej notowanym rywalem w historii polskiej kadry. Nie zdarzyło się też do tej pory, żeby Polacy od gorszych rezultatów rozpoczęli eliminacje do Mistrzostw Europy grane systemem ligowym. Fernando Santos zaliczył też najgorszy start eliminacji ze wszystkich selekcjonerów w XXI wieku. Pozytywne rekordy biła za to kadra Mołdawii. Kat polskiej kadry Ion Nicolaescu został najlepszym strzelcem reprezentacji w historii. Mołdawia pierwszy raz w historii wygrała też mecz, w którym przegrywałaby do przerwy 0:2.

Po zakończeniu urlopu selekcjoner będzie musiał zastanowić się, co trzeba zmienić w reprezentacji Polski, żeby nie traciła koncentracji w tak łatwy sposób jak w Kiszyniowie. Tym bardziej, że to już drugi taki mecz za jego kadencji. W spotkaniu z Czechami Polacy przegrywali 0:2 już po trzech minutach, a ostatecznie starcie zakończyło się wynikiem 1:3. Wrześniowe zgrupowanie już teraz zapowiada się nerwowo, a wpadka w meczu z Wyspami Owczymi lub Albanią znacząco zmniejszy szanse biało-czerwonych na bezpośredni awans do mistrzostw europy.