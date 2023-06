Koźmiński odpalił się po Mołdawii. Przejechał się po kadrowiczu. "Urwałbym mu głowę"

Powoli opada kurz po klęsce, jaką polscy piłkarze doznali we wtorek w Kiszyniowie. Pomimo fatalnego początku pracy z kadrą Fernando Santos pozostał na stanowisku, ale jego pozycja wciąż pozostaje zagrożona. Coraz więcej opinii na temat żenującego występu Polaków pojawia się w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Kanadyjkarze z brązem Igrzysk Europejskich. "Jedziemy jak źli"

Marek Koźmiński grzmi po porażce z Mołdawią. Zdradził przyczynę. "Pojechaliśmy na wakacje"

Były reprezentant Polski, który w 2021 roku przegrał wybory na stanowisko prezesa PZPN z Cezarym Kuleszą, Marek Koźmiński zabrał głos odnośnie do kompromitującej porażki z Mołdawią (2:3). - Absolutny szok. Szło nam gładko z Niemcami, szło nam w pierwszej połowie bardzo gładko z Mołdawią, która była bojaźliwa i zdecydowanie słabsza od Polski. I w szatni w ciągu kwadransa pojechaliśmy na wakacje. Drużyna wsiadła w samochody, w jety i wyjechała. Trzy bramki rywali po przerwie to nie jest kwestia umiejętności. To jest kwestia mentalu - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

- Sami podarowaliśmy trzy bramki rywalowi. To nie klasa przeciwnika, tylko nasze gapiostwo i nonszalancja sprawiły, że Mołdawianie zdobyli trzy bramki. Bez jakiejkolwiek reakcji z naszej strony - kontynuował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

To koniec. Stuletni stadion w trakcie rozbiórki. Nowy za 60 mln złotych to bubel

Koźmiński został również zapytany o to, czy Fernando Santos powinien zostać zwolniony z funkcji selekcjonera polskiej kadry. - Nie zazdroszczę tym, którzy podejmowali decyzję o jego angażu, bo znów muszą się mierzyć z potężnym problemem. Ale skoro piwo zostało nawarzone, to niech je teraz wypiją. Nie chcę mówić, czy trener powinien zostać - nie moja decyzja, nie moja sprawa. Ale problem jest ogromny - przekazał.

Koźmiński wybrał winnego przegranej. "Gdybym go dorwał, to bym mu głowę urwał"

52-latek odniósł się również do pojedynczych piłkarzy. Jego zdaniem w kadrze brakuje obecnie kogoś takiego jak m.in. Kamil Glik, który był w stanie odpowiednio nastroić zespół.

- Robert Lewandowski jest najprawdopodobniej najlepszym w historii polskim piłkarzem. Genialnym, fantastycznym. Wiele dla naszego futbolu zrobił i jeszcze zrobi bardzo dużo. Ale to nie jest fighter. A ja mówię o fighterach, jakim był Kamil Glik. I wszyscy o tym wiedzą, że gdy trzeba było drużyną wstrząsnąć, z pozytywnym efektem, robił to właśnie on, a nie Robert. I to nie jest żadna ujma dla „Lewego". On ma inne cechy i inne zalety. Dziś w tej kadrze nie ma nikogo, kto miałby takie predyspozycje, jak Glik - powiedział.

Kulesza przemówił po kompromitacji. Otwarcie powiedział o karze dla piłkarzy

Były obrońca nie szczędził również słów krytyki dla Piotra Zielińskiego. - Zakochany jestem w nim, w jego umiejętnościach. Ale w Kiszyniowie tak mnie denerwował, że gdybym go wtedy dorwał, to bym mu głowę urwał. On nawet nie przeszedł obok meczu, on się obok niego prześlizgnął - przekazał Koźmiński.

Po trzech rozegranych meczach mamy na koncie zaledwie trzy punkty i zajmujemy dopiero czwarte miejsce w tabeli grupy E. Nie możemy sobie zatem pozwolić na więcej takich wpadek jak w Kiszyniowie.

- Jest zimny prysznic i wielki gong, który przyjęliśmy. I skutkuje tym, że nie możemy już przegrać z Albanią i musimy wygrać z Czechami. A brak awansu z takiej grupy byłby największym blamażem na jakiejś określonej przestrzeni czasowej w historii polskiej piłki - podsumował.