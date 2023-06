Kulesza przemówił po kompromitacji. Otwarcie powiedział o karze dla piłkarzy

Reprezentacja Polski prowadziła po pierwszej połowie wtorkowego meczu eliminacji do Euro 2024 z Mołdawią już 2:0. Nic nie wskazywało na to, że rywale mogą jeszcze się podnieść. Ale zrobili to. Żenująca druga część gry w wykonaniu zawodników Fernando Santosa pozwoliła Mołdawianom strzelić trzy gole i zwyciężyć. Po powrocie do Polski selekcjoner został wezwany na dywanik do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, jednak mimo krytyki pozostał na stanowisku. 61-latek postanowił na chłodno odnieść się do klęski w Kiszyniowie.

Pomimo druzgocącej wpadki Cezary Kulesza przekazał portugalskiemu trenerowi, że może liczyć na jego zaufanie. Zapytany o to, jaka atmosfera panowała w szatni po zakończeniu wtorkowego starcia, krótko odpowiedział. - Była cisza jak w grobie. Nikt się nie odzywał, wszyscy byli w szoku. Żadnych rozmów, piłkarze milczeli - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przekazał też, czego jego zdaniem zabrakło w grze piłkarzy Fernando Santosa. - Wydaje mi się, że po przerwie zabrakło mobilizacji. Gdyby kilku zawodników ryknęło, że nie można się zatrzymać, że trzeba strzelić trzeciego i czwartego gola, a nie czekać na koniec meczu, to mielibyśmy teraz trzy punkty. Gdybyśmy wyszli z takim nastawieniem, to Mołdawia nie byłaby w stanie wrócić do gry. Naszą postawą daliśmy gospodarzom tlen i oni chętnie z tego skorzystali - wyjaśnił.

Były prezes Jagiellonii ujawnił, że po raz kolejny selekcjoner zaskoczył go z wyborem pierwszej jedenastki. - Generalnie nasz podstawowy skład na ostatnie mecze stanowi dla mnie pewną niespodziankę. Pojawiają się w nim piłkarze, którzy nie mogą liczyć na regularne występy w swoich klubach. Ale ja przecież nie będę ustalać, kto ma grać, od tego jest selekcjoner i to on ponosi odpowiedzialność za wyniki - powiedział.

Na koniec odpowiedział na pytanie o to, jaka kara czeka poszczególnych reprezentantów. Jego zdaniem dostali oni już nauczkę. - Nie będę nikogo karcić indywidualnie w takiej sytuacji. Myślę, że największą karą dla piłkarzy jest wstyd. Kibice drwią i szydzą z nich - podsumował.

Reprezentacja Polski powróci do rywalizacji za nieco ponad dwa miesiące, kiedy 7 września zmierzy się z Wyspami Owczymi, a trzy dni później zagra z Albanią. Do końca eliminacji pozostało pięć meczów.