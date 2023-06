Kręcina zabrał głos ws. Santosa. Zaskoczył

Kompromitująca porażka reprezentacji Polski we wtorkowym meczu z Mołdawią (2:3) spotkała się z ogromną falą krytyki. Oberwało się przede wszystkim selekcjonerowi Fernando Santosowi, który nie umiał znaleźć słów wyjaśnienia na pomeczowej konferencji prasowej. Wielu uważa, że po tej przegranej Portugalczyk powinien pożegnać się z posadą. Inne zdanie ma jednak były sekretarz generalny PZPN.

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Kręcina zabrał głos na temat Fernando Santosa. W pełni popiera selekcjonera

68-letni trener po powrocie do Polski wylądował już na dywaniku u Cezarego Kuleszy, który jednak ku zaskoczeniu kibiców udzielił mu pełnego wsparcia. Pomimo zaufania prezesa PZPN Santos nie może liczyć na uznanie w oczach pozostałych pracowników federacji.

"Fakt" postanowił zapytać o zdanie na temat porażki z Mołdawią Zdzisława Kręcinę, który przez wiele lat pracował w polskim związku. - Cóż, zdarza się. Nie traktuję tej porażki jako kompromitacji. Raczej jak przykre doświadczenie. Wielu naszych reprezentantów wielokrotnie grało z teoretycznie słabszymi rywalami, a w Kiszynowie Biało-Czerwoni sprawiali wrażenie, jakby wciąż nie wiedzieli, albo zapomnieli, jaka jest siła tych zespołów, jaka wola walki, ambicja - powiedział.

Został również zapytany o to, czy Fernando Santos powinien zostać na stanowisku. - Dajmy spokój selekcjonerowi. Trzy mecze to stanowczo za mało by poddawać go ocenie i za wcześnie by już palić Portugalczyka na stosie. Niech pracuje, a na wystawianie cenzurki przyjdzie czas po zakończeniu kwalifikacji. Ponoć mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Dlatego więcej spokoju, a mniej paniki - zaznaczył.

Na koniec ocenił szanse Polaków na zakwalifikowanie się do przyszłorocznego Euro. Po trzech spotkaniach mamy na koncie zaledwie trzy punkty i zajmujemy dopiero czwarte miejsce w tabeli grupy E.

- Myślę, że za rok i tak pojedziemy do Niemiec. Nawet jeśli nie zajmiemy jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, to pojawią się jakieś inne ścieżki awansu. Może przez Ligę Narodów, albo przez baraże. Bądźmy dobrej myśli - podsumował.