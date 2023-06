Ogromne problemy Fernando Santosa. W PZPN-ie chcą jego dymisji. "Nie ma chemii"

Kompletna wpadka reprezentacji Polski we wtorkowym spotkaniu z Mołdawią wytworzyła wokół kadry mnóstwo pytań. Kibice wahają się, czy selekcjoner Fernando Santos, aby na pewno powinien zostać na stanowisku i będzie w stanie sprostać pokładanym oczekiwaniom. Portugalczyk zdążył już nawet w środę wylądować na dywaniku u Cezarego Kuleszy. Okazuje się, że pomimo wsparcia prezesa PZPN trener znajduje się w niezbyt komfortowej sytuacji.

Ogromne problemy Fernando Santosa. Baronowie chcą jego dymisji. "Nie ma chemii"

Portal WP SportoweFakty podał w czwartek, że selekcjoner nie ma wielu zwolenników wśród władz PZPN. Mało tego, niektórzy "baronowie" związku chcieliby nawet, aby rozwiązano z nim umowę. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby Santos sam podał się do dymisji, ponieważ nie trzeba byłoby wypłacać mu należnego odszkodowania. Ten scenariusz jednak się nie wydarzył, a Portugalczyk poleciał do ojczyzny na krótki urlop, po którym wróci do Polski.

Jak możemy przeczytać w tekście, stosunki Santosa z piłkarzami są bardzo słabe, a w zespole nie ma zbyt dużo chemii. Co prawda 68-latek nie ma w szatni wrogów, natomiast ma duży dystans do zawodników. Potwierdzałoby to słowa Zbigniewa Bońka, które wypowiedział w środowym programie na kanale "Prawda Futbolu". - Widać, że trener nie wie, co ma grać, jak ma grać. Ja myślałem, że tam jest jakaś współpraca, ale z tego, co mówisz, to trener nie rozmawia z zawodnikami - powiedział w rozmowie z Romanem Kołtoniem.

Przed Santosem z pewnością trudne miesiące, podczas których musi znaleźć sposób, aby ponownie przekonać do siebie zarówno polskich fanów, jak i władze PZPN. Do tej pory jego bilans wygląda fatalnie. Skromne zwycięstwa nad Albanią i w towarzyskim meczu z Niemcami nie są w stanie nawet w najmniejszym stopniu zakryć kompromitujących wpadek z Czechami (1:3) i Mołdawią (2:3).

Najbliższe spotkania Polaków już we wrześniu, kiedy zmierzymy się najpierw z Wyspami Owczymi, a potem z Albanią. Do końca eliminacji pozostało pięć spotkań, a na ten moment zajmujemy dopiero czwarte miejscu w tabeli grupy E z dorobkiem zaledwie trzech punktów.