Dziennikarz wytknął kontrowersyjne działanie Santosa. To może szokować

Reprezentacja Polski po trzech spotkaniach eliminacji Euro 2024 jest w trudnej sytuacji. Do tej pory wygrała tylko z Albanią (1:0), poza tym poniosła porażki z Czechami (1:3) oraz Mołdawią (2:3). Szczególnie druga z nich była bardzo bolesna. To dlatego, że rywal należy do najniżej notowanych zespołów na świecie, a mimo to zdołał odrobić dwubramkową stratę i wygrać.

Fernando Santos nie rozmawia z reprezentantami Polski? "To jest stwierdzenie faktu"

Wtorkowa przegrana w Kiszyniowie, która zepchnęła Polaków na czwarte, czyli przedostatnie, miejsce w tabeli grupy E, była na tyle rozczarowująca, że następnego dnia selekcjoner Fernando Santos został wezwany do siedziby PZPN-u na rozmowę z Cezarym Kuleszą. - Prezes chce porozmawiać z selekcjonerem, żeby poznać jego opinię o meczu, o zgrupowaniu - tłumaczył Adam Kaźmierczak, wiceprezes związku.

Kamil Glik wbił szpilkę Santosowi. Jednoznacznie o taktyce

Na jaw wyszły także nowe informacje dotyczące pracy Santosa. Roman Kołtoń na kanale Prawda Futbolu wyjawił, że selekcjoner rzadko kiedy decyduje się na indywidualny kontakt z zawodnikami. - Fernando Santos w ogóle nie rozmawia z piłkarzami i mam tę informację z wewnątrz ekipy - powiedział. Zaznaczył, że wynika to ze stylu zarządzania drużyną przez 68-latka. - Trenerzy są różni i to nie jest zarzut. To jest stwierdzenie faktu. To nie jest gość, który rozmawia z piłkarzami. Po prostu nie ma tego w sposobie prowadzenia zespołu i poszczególnych jednostek - dodał.

Zbigniew Boniek o Fernando Santosie. "Nie wiem, co ma grać, jak ma grać"

W tym samym programie na temat Santosa wypowiedział się Zbigniew Boniek. Jego zdaniem widać, że współpraca trenera z piłkarzami nie układa się najlepiej. - Wydaje mi się, że komunikacja z trenerem musi być bardzo słaba. Wczoraj go kilka razy pokazali, to wydawało się, że się zastanawia: "Po co ja tu przyszedłem?". Ewidentnie coś nie funkcjonuje. To widać, że trener nie wie, co ma grać, jak ma grać. Ja myślałem, że tam jest jakaś współpraca, ale z tego, co mówisz, to trener nie rozmawia z zawodnikami - stwierdził.

Kolejne mecze w eliminacjach Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra we wrześniu. Najpierw zmierzy się u siebie z ostatnią w tabeli reprezentacją Wysp Owczych (7 września), a następie na wyjeździe z drugą Albanią (10 września).