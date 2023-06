Szpakowski apeluje po blamażu z Mołdawią. Żadnych wątpliwości. "Nie robią łaski"

Nie na taki wieczór w Kiszyniowie liczyła reprezentacja Polski. Choć znakomicie rozpoczęła mecz, już do przerwy prowadząc 2:0, to w kolejnych 45. minutach jej gra całkowicie się posypała. Popełniała proste błędy w defensywie, z czego skrupulatnie korzystała Mołdawia. Rywale zdobyli trzy gole i triumfowali 3:2. "Osobiście jest mi wstyd" - tak krótko na blamaż zareagował Cezary Kulesza.

Zagraniczne media drwiły z reprezentacji Polski, a polscy kibice byli zszokowani bezradnością kadry. Równie zdziwiony przebiegiem rywalizacji był Dariusz Szpakowski. - Szlag mnie trafił. Byłem wściekły na to, co zobaczyłem w drugiej połowie, nie mogłem zasnąć chyba do 3 w nocy. [...] Nie sądzę, by sami piłkarze kiedykolwiek byli w stanie to wyjaśnić - powiedział legendarny komentator w rozmowie z TVP Sport.

Szpakowski, podobnie jak inni eksperci, próbował znaleźć przyczyny porażki. Podzielił zdanie m.in. Grzegorza Laty, który stwierdził, że Polakom zabrakło charakteru. - Po naszych zawodnikach zupełnie nie było widać sportowej złości, przeszliśmy obok meczu. Pamiętam tę drużynę sprzed ponad roku, gdy grała baraż o mundial ze Szwecją. Reprezentanci dosłownie "gryźli trawę". [...] Co z tego, że kadrowicze teraz biją się w pierś i mówią, że jest nam wstyd? Czas zacząć działać, a nie tłumaczyć się po meczach - kontynuował.

Komentator poszedł o krok dalej i wskazał, że niektórzy zawodnicy wyglądali tak, jakby nie zależało im na grze dla drużyny narodowej. To właśnie kwestia mentalna była główną przyczyną porażki.

- Nasi reprezentanci sami muszą zadać sobie pytanie: czy chcemy w tej drużynie grać? Druga sprawa, to kwestia utożsamiania się z reprezentacją. Większość z nich mieszka poza Polską, kibice nie zaczepią ich za kilka dni na ulicy i nie będą wypominali tego meczu. Mieszkają w miastach, w których są rozpoznawani dzięki świetnej grze w klubach. Rozumiem, że tam zarabiają pieniądze, ale przecież nie robią łaski grając w reprezentacji - ocenił.

Szpakowski odniósł się do krytyki Lewandowskiego

Po meczu fala krytyki spadła szczególnie na Roberta Lewandowskiego. Jerzy Brzęczek wskazał, że kapitan nie spełnił swojej roli i zamiast dać impuls do ataku, był całkowicie zagubiony. Opinie w tej sprawie wydał też Szpakowski. - Również od niego oczekiwałbym więcej, tego, by wziął ciężar na siebie. Trzeba na to spojrzeć jednak także z drugiej strony: jak graliśmy w drugiej połowie? Czy inni stworzyli Lewandowskiemu możliwość, by zaprezentował swoje umiejętności? - zastanawiał się.

Sytuacja Polski w tabeli grupy E nie wygląda najlepiej. Zajmuje dopiero czwartą lokatę z dorobkiem trzech punktów. Jeśli nasza kadra chce awansować na Euro 2024, to musi unikać podobnych wpadek.