Głos inny niż wszystkie. Były reprezentant wychwala Santosa i grę kadry z Mołdawią

Nie milkną echa blamażu reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024. Drużyna Fernando Santosa przegrała 2:3 z Mołdawią, pomimo prowadzenia 2:0 do przerwy. Po kompromitującej porażce ze 171. drużyną rankingu FIFA na piłkarzy i selekcjonera spadła ogromna fala krytyki. Nie wszyscy są jednak zdania, że to właśnie portugalski trener zasłużył na dezaprobatę.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Fernando Santos nie jest winny? Były reprezentant wskazuje na piłkarzy. "Powinni być przygotowani"

W opozycji do krytykujących selekcjonera po meczu z Mołdawią staje Dariusz Dziekanowski. Były reprezentant Polski przekonuje, że w ostatnich latach nie widział tak dobrze grającej kadry i to właśnie zasługa szkoleniowca.

Boniek atakuje Mielcarskiego. "Szczerze. No, po co on tam poszedł?"

- Pierwsza połowa pokazała, że selekcjoner dokonał dobrych wyborów. Dawno nie widziałem drużyny, tak dobrze zorganizowanej drużyny, która przerywała akcje rywala na jego połowie. Rywale nie oddali żadnego strzału i można było chwalić nasz zespół, bo dawno nie widziałem naszego zespołu grającego ze słabszym rywalem tak dobrze, nawet w ataku pozycyjnym. Trener Santos w przerwie mógł tylko powiedzieć, żeby piłkarze kontynuowali dotychczasową grę, i pewnie to zrobił. - przekonuje 63-krotny reprezentant w rozmowie z "Super Expressem"

Czesi otwierają szampana po porażce Polaków. "Pułapka zadziałała"

Zdaniem Dziekanowskiego w drugiej połowie obraz gry kompletnie się zmienił i winni temu są tylko piłkarze i ten mecz będzie ciągnął się za nimi latami. - Tak doświadczeni piłkarze, grający w klasowych klubach, powinni być przygotowani na to, że po przerwie rywale nie mając nic do stracenia i rzucą się do ataku. To było do przewidzenia. Ale nie było do przewidzenia, że po przerwie nasi zawodnicy będą stali na boisku. Nasi zawodnicy będą długo pamiętać ten mecz, bo sobie strasznie nabrudzili w papierach i będzie im to wypominane. To był jeden z najgorszych meczów w karierze ich wszystkich - podsumował 60-latek.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Reprezentacja Polski po trzech meczach eliminacji Euro 2024 zajmuje czwarte miejsce w grupie E i ma na koncie trzy punkty. Kolejne spotkanie rozegra 7 września z Wyspami Owczymi, a trzy dni później piłkarzy czeka wyjazd do Tirany na rewanż z Albanią.