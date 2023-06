Boniek atakuje Mielcarskiego. "Szczerze. No, po co on tam poszedł?"

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu przegrała z Mołdawią 2:3, chociaż po pierwszej połowie wygrywała 2:0. Zbigniew Boniek nazwał to "porażką numer jeden w ostatnich 45 latach polskiej piłki" i wskazał, że taki wynik to kompromitacja. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie oszczędzał zawodników i uderzył w sztab kadry. Jego zdaniem zbyt marginalną rolę pełni Grzegorz Mielcarski.

Zbigniew Boniek uderza w Grzegorza Mielcarskiego. "Jak ma trochę odwagi"

W trakcie programu "Prawda Futbolu" na YouTube Zbigniew Boniek odniósł się do obecnej sytuacji w reprezentacji Polski. Przekonywał, że w ostatnich tygodniach sztab szkoleniowy popełnił sporo błędów i wraz z piłkarzami powinien wziąć odpowiedzialność za wyniki w meczach eliminacji Euro 2024. Ponadto były prezes PZPN wywołał do tablicy Grzegorza Mielcarskiego, który jest asystentem Fernando Santosa.

- Ja bym chciał usłyszeć głos Grzegorza Mielcarskiego, szczerze. No, po co on poszedł? Jaka jest jego rola? Umówmy się. Czasami nas grillował, a przez 15 lat był wielkim opinionistą, z resztą bardzo dobrym, rozsądnym i inteligentnym - wskazał Boniek.

Były prezes PZPN ma jednak żal do byłego piłkarza, ponieważ nie rozumie jego roli w reprezentacji Polski i brakuje mu jego reakcji. - Jak zwolniliśmy Brzęczka, to miał wiele do powiedzenia. Dzisiaj, jak ma trochę odwagi, to ja nie chce, żeby mówił nie wiadomo co, ale chciałbym usłyszeć jego głos. Po co on tam jest? Żeby usiadł z trenerem na kawie i żeby sobie trochę po portugalsku porozmawiali? - zapytał 67-latek.

Grzegorz Mielcarski w przeszłości zagrał dziesięć meczów w reprezentacji Polski i strzelił jednego gola. Był również piłkarzem m.in. portugalskiego FC Porto, z którym cztery razy świętował mistrzostwo Portugalii i stąd jego znajomość języka i dobry kontakt z selekcjonerem Fernando Santosem. Były napastnik w środę uczestniczył w spotkaniu szkoleniowca z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą.