Brzęczek bije w Lewandowskiego po blamażu. "Z charyzmą trzeba się urodzić"

Reprezentacja Polski dobrze weszła w mecz z Mołdawią - raz po raz atakowała bramkę i po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Ale po przerwie jej gra się posypała. Biało-Czerwoni popełniali proste błędy, co wykorzystali rywale, zdobyli trzy gole i ostatecznie odebrali naszej drużynie trzy punkty. "Dla kadry Mołdawii brawa i szacunek, natomiast naszą reprezentację prowadzoną przez wielkiego Fernando Santosa trzeba zapytać całkiem poważnie - czy wam się chce w to grać?" - zastanawiał się Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Sensacyjna porażka Polaków zszokowała całe środowisko. "Przegrali z piłkarskim karzełkiem"- kpiły niemieckie dzienniki. Eksperci doszukiwali się przyczyny porażki i próbowali znaleźć winnego. Podobnie postąpił Jerzy Brzęczek.

Były selekcjoner reprezentacji Polski wprost stwierdził, że oprócz koncentracji zabrakło też prawdziwego lidera, który w chwili kryzysu dałby sygnał drużynie do ataku. - Myślę, że przy prowadzeniu 2:0 stracili czujność. Byli przekonani, że mecz jest już ułożony i nic złego się nam nie stanie. Widać było, że zabrakło koncentracji. Ale zabrakło też przywództwa na boisku. Nie było na boisku ani jednego zawodnika, który potrafiłby odpowiednio zareagować na to, że mecz nam skręcił w złą stronę. Drużyna się kompletnie rozsypała - podkreślił Brzęczek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Były selekcjoner poszedł o krok dalej i stwierdził, że w tej sytuacji zawinił Robert Lewandowski, a więc kapitan. To właśnie on, jako lider kadry, powinien zmobilizować zespół do walki. - Ja "Lewego" bardzo szanuję jako piłkarza, bo jego klasa sportowa jest niepodważalna. Ale myślę, że już część kibiców widzi, że brakuje czasem w meczu, a czasem już po spotkaniu, takiej reakcji z jego strony, która pomogłaby drużynie, poniosłaby zespół. On jest najbardziej potrzebny drużynie w kryzysowych momentach, bo jak się na boisku wszystko dobrze układa, to każdy zawodnik sobie poradzi. Lider jest od brania ciężaru na swoje barki, gdy inni tego ciężaru nie są w stanie unieść - kontynuował.

Brzęczek wspomina Błaszczykowskiego. "Z taką charyzmą trzeba się urodzić"

Zdaniem Brzęczka inaczej ten mecz mógłby się potoczyć, gdyby na murawie znajdował się Jakub Błaszczykowski. - Nie chcę tu porównywać Roberta do Kuby pod tym względem, bo niczemu to nie służy. Kuba był wyjątkowy. Ma silną osobowość, otacza wszystkich szacunkiem i nie boi się brać odpowiedzialności na swoje barki. Ale wiem, że z taką charyzmą to trzeba się urodzić, nie każdy ją ma - zakończył.

Porażka skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w tabeli grupy E. Zajmują obecnie czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Wyspami Owczymi (7 września) i Albanią (10 września). Jeśli chcą awansować na Euro 2024, to nie mogą pozwolić sobie na kolejne wpadki.