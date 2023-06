Boniek nie wytrzymał. Zaczął wymieniać wszystkie błędy Santosa. "On nie wie"

Reprezentacja Polski doznała olbrzymiej klęski we wtorkowy wieczór w Kiszyniowie. Pomimo tego, że piłkarze Fernando Santosa prowadzili do przerwy 2:0, ostatecznie przegrali z Mołdawią 2:3 i spadli na piąte miejsce w tabeli grupy E eliminacji do Euro 2024. Selekcjoner kadry nie mógł znaleźć odpowiedzi na pytanie, co się stało w drugiej połowie. Okazuje się, że swoją opinię na ten temat ma były prezes PZPN.

Boniek grzmi po meczu z Mołdawią. "Trzeba być bohaterami narodowymi"

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek był w środę wieczorem gościem programu "Prawda Futbolu" na kanale YouTube, w którym wypowiedział się na temat przegranego spotkania z Mołdawią. - W tej chwili można powiedzieć, że jest to porażka numer jeden w ostatnich 45 latach polskiej piłki. Prowadzić 2:0 z Mołdawią i przegrać 2:3, to rzeczywiście trzeba być bohaterami narodowymi - powiedział.

- Ja oglądałem trzy dni temu mecz Albania-Mołdawia. (...) Ci z Mołdawii nie byli w stanie zrobić sztycha. Oni nie byli w stanie wyjść ze swojej połowy. Ta Albania nic wielkiego nie grała, ale Ci z Mołdawii to prawie nie istnieli. Prawie tak, jak nie istnieli z Polską. Nie wiem, co się stało w przerwie. Nie wiem, czy się czegoś napili. Nie wiem, czy się tak rozluźnili, że doszli do wniosku, że nawet na stojąco potrafią wygrać. Natomiast nie widziałem żadnej reakcji, kiedy coś zaczynało się dziać. Zero. W dwóch meczach przegranych (Czechy, Mołdawia) nie dostaliśmy nawet żadnej kartki - kontynuował.

Boniek uważa, że naszej reprezentacji brakuje aktualnie lidera. Jego zdaniem taką osobą był niegdyś trener Paulo Sousa.

- Coś z tą drużyną jest nie tak. Indywidualnie są piłkarze, którzy grają w dobrych klubach (...) Ale oni razem nie stanowią zespołu. Potrzeba im zawsze jakiegoś lidera, kogoś, kto zaszczepi w nich jakąś chęć, entuzjazm i takim kimś był Sousa, jestem przekonany na 100 procent. Dzisiaj to jest grupa, która przy jakichkolwiek problemach, chowa się za własny cień - przekazał.

Boniek uderza w Santosa. Mocne słowa. "Nie wie, co ma grać"

Na koniec 67-latek odniósł się również do osoby Fernando Santosa. Uważa, że Portugalczyk nie współpracuje dobrze z polskimi piłkarzami.

- Wydaje mi się, że komunikacja z trenerem musi być bardzo słaba. Wczoraj go kilka razy pokazali, to wydawało się, że się zastanawia, po co ja tu przyszedłem? Był totalnie załamany. Chociaż on ciągle ma taką samą twarz, więc nie do końca wiadomo, kiedy przegrywa, a kiedy wygrywa. Nie chcę go grillować, bo uważam, że w takim meczu powinien podać skład i powiedzieć: Idę na piwo, przyjdę za półtorej godziny i powiecie mi, ile wygraliście. Ale ewidentnie coś nie funkcjonuje. To widać, że trener nie wie, co ma grać, jak ma grać. Ja myślałem, że tam jest jakaś współpraca, ale z tego, co mówisz, to trener nie rozmawia z zawodnikami - podsumował w rozmowie z Romanem Kołtoniem.

Reprezentacja Polski powróci do rywalizacji 7 września, kiedy zmierzy się z Wyspami Owczymi. Do końca eliminacji pozostało pięć spotkań.