Były reprezentant Polski wieszczy katastrofę. Dostrzegł szczegół. "Ironiczny uśmiech"

Reprezentacja Polski w koszmarnym stylu poległa w trzecim meczu eliminacji Euro 2024 z Mołdawią 2:3. Selekcjoner Fernando Santos został już wezwany na dywanik do Cezarego Kuleszy, z którym przeprowadził poważną rozmowę na temat przyszłości kadry. Zarówno Portugalczyk, jak i polscy piłkarze mocno oberwali w mediach za swoją postawę. Na temat wtorkowego meczu postanowił wypowiedzieć się też były reprezentant Polski.

Były reprezentant Polski grzmi. Znalazł winnych porażki z Mołdawią. Uderzył też w Santosa

Wtorkowe wydarzenia rozbudziły mnóstwo pytań wśród ludzi zainteresowanych polską reprezentacją. Po raz kolejny piłkarze zagrali bez stylu, a ponadto stracili gole po własnych błędach. Kiedy mieliśmy dogodne sytuacje do zdobycia bramki, wybitnie je marnowaliśmy, jak zrobił to m.in. Sebastian Szymański w 75. minucie meczu. Ciężko zatem wyobrazić sobie lepszą formę Polaków w kolejnych starciach.

Były reprezentant Polski Jan Ziober również nie ukrywał rozczarowania i jasno przekazał opinię na temat przegranego meczu. - Trudno mi uwierzyć w to, co się stało. Jako piłkarz nigdy nie doświadczyłem takiej kompromitacji. Na usta cisną mi się same negatywne rzeczy. Nie rozumiem, jak można podejść do meczu w sposób tak niefrasobliwy i bez żadnego planu - zakomunikował w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Kulesza ujawnił, co się działo w szatni Polaków po meczu. "Trzepnął"

- Nasi powinni się zabawić z rywalami, wymienić piętnaście podań, włącznie z obrońcami i Wojtkiem Szczęsnym. Niech Mołdawianie pobiegają i zobaczą, kto rządzi na boisku. I tyle. Bo jak nie z takim rywalem, to z kim? Zaraz się okaże, że do naszej grupy trzeba losować tylko San Marino, Andorę i Liechtenstein. A i tu za chwilę będziemy mieć wątpliwości. Aktualnie w naszej kadrze nie ma planu, ktoś nam zabrał GPS i radar. Przeciwko Mołdawii chłopaki nie wiedzieli, kto gdzie biega i po co. Tak to wyglądało - kontynuował.

48-krotny reprezentant Polski odniósł się również do naszej formy defensywnej. - Problem w tym, że żaden z tych obrońców nie chce być liderem. Czują strach. Takie jest moje odczucie. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Brakuje charakteru, wielkich jaj, żeby takiemu Zielińskiemu móc powiedzieć: "Chłopie, weź się w garść, bo jak nie, to za chwilę nas tu stłamszą" - powiedział.

Niedawny ćwierćfinalista MŚ na dnie. Tak źle nie było od 40 lat. Zaczęło się od Polski

- Pamiętam Jana Bednarka, gdy wchodził do kadry. Miał wtedy zalążek charyzmy. A dziś zrobił się miękki, bez charakteru. Może błędy, które popełnia, przytłaczają go? Nie wiem - ocenił Ziober.

58-latek krytycznie wypowiedział się też na temat gry Piotra Zielińskiego. - Nie wiem, jak nazwać to, co on gra w reprezentacji. To był jego kolejny fatalny mecz w kadrze - zakomunikował.

Ziober zabrał głos na temat Santosa. Stanowczo. "Nie dogadamy się"

Na koniec były napastnik wyraził swoje zdanie odnośnie do selekcjonera kadry Fernando Santosa. Zdradził, co musi zrobić, aby odnieść sukces.

- Musi wreszcie lepiej zrozumieć Polskę. Oglądam dość uważnie jego konferencje prasowe i widzę, że pytania dziennikarzy – oczywiście niektóre może są nietrafione – zbywa ironicznym uśmiechem. Ja tego nie lubię. Kiedy ja wyjeżdżałem grać do Francji, to musiałem się dostosować do mentalności Francuzów, a nie odwrotnie. To jest podstawa. Santos musi zrozumieć polską mentalność, zgłębić ją, bo jeśli nie, nigdy się nie dogadamy - podsumował.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie 7 września, kiedy zmierzy się z Wyspami Owczymi. Do końca eliminacji pozostało pięć meczów.