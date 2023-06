Ćwiąkała stracił cierpliwość do reprezentanta Polski. "Żebyś miał wakacje co przerwę"

Polska w kompromitującym stylu przegrała we wtorek z Mołdawią w spotkaniu eliminacji do Euro 2024. Kilkanaście minut po zakończeniu meczu z dziennikarzami porozmawiał obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek. - Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i pojedziemy na wakacje. To pokazało, że przeciwnik był głodny zwycięstwa i potrafił strzelić trzy gole, co jest nie do zaakceptowania - powiedział.

Tomasz Ćwiąkała dał radę reprezentantowi Polski. "Janek, jest tylko jeden sposób"

Słowa 27-latka wywołały burzę wśród kibiców i ekspertów. Jednym z oburzonych tymi słowami dziennikarzem był Tomasz Ćwiąkała, który skomentował wypowiedź Bednarka. Zwrócił się do niego z pewną radą.

"Janek, jest jeden bardzo prosty sposób, żebyś miał wakacje co przerwę reprezentacyjną. Może warto rozważyć" - napisał na Twitterze.

Dziennikarz nawiązał rzecz jasna to rezygnacji z gry w reprezentacji. Chwilę później wyjaśnił, że choć nie jest zwolennikiem częstego rezygnowania z usług zawodników, to zmienił jednak zdanie. Powód? Wypowiedź Bednarka. "Wczoraj powiedziałem w filmiku, nie widząc jeszcze tych deklaracji, ze nie stać nas na to, by co chwilę z kogoś rezygnować. Ale po takich wypowiedziach tracę złudzenia" - sprecyzował.

Część internautów stanęła jednak w obronie stopera, który jako jeden z niewielu piłkarzy naszej reprezentacji odważył się na rozmowę z dziennikarzami. W przeciwieństwie choćby do Wojciecha Szczęsnego, który przechodząc przez strefę wywiadów, rzucił tylko: - Nie mam nic do powiedzenia po takim meczu - i poszedł do autokaru.

Kolejny mecz w eliminacjach do Euro Polacy rozegrają 7 września o 20:45 na Stadionie Narodowym. Rywalem będą Wyspy Owcze.