Kucharski wytyka grzechy reprezentacji Polski. Bez ogródek o lojalności i egoizmie

Wydawało się, że mecz z Mołdawią będzie spacerkiem dla reprezentantów Polski. 171. reprezentacja w rankingu FIFA w przeciwieństwie do nas pokazała charakter i mimo dwubramkowej straty potrafiła się podnieść, ostatecznie wychodząc na prowadzenie na pięć minut przed końcem meczu.

Spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024 rozpoczęło się zgodnie z założeniami, od dominacji reprezentacji Polski. Wynik otworzył w 12. minucie Arkadiusz Milik, a w 34. drugie trafienie dołożył Robert Lewandowski. Zawodnicy Fernando Santosa do szatni schodzili z komfortowym prowadzeniem 2:0. Problemy zaczęły się po przerwie. Mołdawianie szybko złapali kontakt, a na 10 minut przed końcem udało im się wyrównać. Gwoździem do trumny było trafienie Vladyslava Babohlo w 85. minucie na 3:2.

Po tym blamażu w wykonaniu naszych reprezentantów ponownie podjęta w mediach została dyskusja o stanie tej drużyny i jej realnych ambicjach. Chcąc poznać opinię Santosa na temat tego meczu oraz przyszłości kadry, na spotkanie zaprosił go dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

Swój głos w tej sprawie zabrał też znany agent piłkarski, Cezary Kucharski, w przeszłości współpracujący z Robertem Lewandowskim. Menadżer na Twitterze jasno napisał, co jego zdaniem jest powodem tak fatalnej postawy piłkarzy naszej drużyny narodowej. "Piłkarze kadry mają odpowiednią mentalność, bo bez niej nie byliby tam, gdzie są, czyli bardzo dobrze opłacani w zachodnich klubach raczej problem tkwi w braku prawdziwej wspólnoty celów, solidarności między nimi, lojalności wobec siebie, chęci poświęceń jeden dla drugiego, w egocentryzmie piłkarzy" - napisał

"Trudno zbudować silną drużynę potrafiącą rywalizować na arenie międzynarodowej bez tych elementów. Wiadomo też od lat, że to ogon (piłkarze) machają wszystkimi (PZPN, mediami, nawet czołowymi politykami). Trudno będzie zmienić ich przyzwyczajenia i wygodne życie, ale nic trwałego i silnego się w ten sposób nie zbuduje!" - dodał.

Po trzech meczach eliminacyjnych Polska w grupie E zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Do tej pory naszym reprezentantom udało się odnieść tylko jedno zwycięstwo, u siebie z Albanią 1:0. Poza porażką z Mołdawią piłkarze Santosa przegrali także w pierwszej kolejce 1:3 z Czechami.