Twarde stanowisko trenera Mołdawii. Kontrowersja wyjaśniona. Przytyczek w sędziego

To była absolutna kompromitacja reprezentacji Polski w Kiszyniowie. Kadra prowadzona przez Fernando Santosa prowadziła 2:0 z Mołdawią, a ostatecznie przegrała 2:3 i spadła na przedostatnie miejsce w grupie E w el. Euro 2024. Warto podkreślić, że nasz ostatni rywal zajmuje 171. miejsce w rankingu FIFA. "W Mołdawii reprezentanci Polski rozsypali się jak amatorzy, a heroiczną postawę pokazali, jak zwykle, tylko przed kamerą" - pisał po meczu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Trener Mołdawii reaguje na kontrowersyjną sytuację. "Nie zgadzam się"

- Nie liczyliśmy na taki wynik. Po pierwszej połowie byliśmy blisko porażki, ale w drugiej Polacy się poddali, a my graliśmy coraz lepiej - mówił Siergiej Kleszczenko, selekcjoner mołdawskiej kadry na pomeczowej konferencji prasowej. Szerzej o spotkaniu trener mówił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Kiedy szedłem do szatni po pierwszej połowie, moje pierwsze myśli krążyły głównie wokół tego, aby nie stracić więcej goli. Potem pomyślałem, że trzeba się postarać o to, żeby strzelić w tym meczu chociaż jedną bramkę - powiedział.

- Już na konferencji prasowej powiedziałem, że Polacy sami podali nam rękę. Pomogli nam swoją postawą wrócić do gry, a my z tego skorzystaliśmy - dodał Kleszczenko. Selekcjoner rywali odniósł się też do sytuacji z 62. minuty, w której sędzia nie uznał gola Iona Nicolaescu przez faul na Damianie Szymańskim. - Nie zgadzam się z taką decyzją sędziego, według mnie gol został zdobyty prawidłowo. Widzimy wiele meczów na wysokim poziomie, gdzie takie starcia nie są odgwizdywane. Co więcej, ten sam sędzia nie odgwizdywał podobnych przewinień w kilku innych sytuacjach w tym samym meczu - podsumował.

Jakie są cele Mołdawii w eliminacjach do mistrzostw Europy? I jak tamtejszy selekcjoner widzi perspektywy naszej kadry? - Naszym celem jest trzecie miejsce. To byśmy uznali za super wynik. A jeśli zajmiemy czwarte, to będzie to wynik dobry. Mimo tego, że wygraliśmy, uważam, że to przeciw Polsce grało nam się w tej grupie najtrudniej. I myślę, że Polska do końca będzie walczyć o awans - przyznał Kleszczenko.

Kolejne mecze w eliminacjach do Euro 2024 odbędą się we wrześniu. Wtedy reprezentacja Polski zagra z Wyspami Owczymi (07.09) i Albanią (10.09). Z kolei Mołdawia zagra tylko jedno spotkanie w eliminacjach, konkretniej z Wyspami Owczymi (10.09). Obecnie biało-czerwoni zajmują czwarte miejsce w grupie E z trzema punktami i tracą cztery do prowadzącej reprezentacji Czech.