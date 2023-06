Santos na dywaniku u Kuleszy. Prezes PZPN zdradził, co ustalili w sprawie przyszłości

Nie na taki wieczór liczyła reprezentacja Polski w Kiszyniowie. Choć Biało-Czerwoni dobrze rozpoczęli wtorkowe spotkanie, zdominowali Mołdawię w pierwszej połowie i zdobyli dwie bramki, to po przerwie ich gra całkowicie się posypała. Spuścili z tonu i popełniali proste błędy, co bezwzględnie wykorzystali rywale. Ci zdobyli trzy gole i ostatecznie wyrwali nam trzy cenne punkty z rąk. Rozczarowany wynikiem drużyny był przede wszystkim Cezary Kulesza, który dopiero kilka godzin po blamażu skomentował występ Polaków. "Osobiście jest mi wstyd. Wypada przeprosić wszystkich kibiców reprezentacji Polski" - pisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Kulesza przemówił po spotkaniu z Santosem. "Wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią"

W środę odbyło się też specjalne spotkanie prezesa PZPN z selekcjonerem kadry. Kulesza chciał wysłuchać opinii i wniosków Fernando Santosa i wprost dał znać, że nie planuje jego zwolnienia. - Nie ma mowy o dymisji. Ona nic nie zmieni. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale walczymy dalej - dodał.

Były kapitan reprezentacji Polski uderza w Santosa. "Chciał nas uśpić"

Po wszystkim zamieścił też wymowny wpis na Twitterze, którym jasno dał do zrozumienia, że choć jest zawiedziony wynikami Santosa, to chce, by to on pozostał na ławce trenerskiej i pomógł drużynie awansować na Euro 2024.

"Emocje po wczorajszym meczu powoli opadają. Rozmawiałem z trenerem Santosem, obaj jesteśmy bardzo rozczarowani jego wynikiem. Mamy świadomość ciężkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj również wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią i bezpośredni awans do EURO 2024. W historii polskiej piłki były już trudne momenty, ale zawsze działając razem wchodziliśmy z tych kryzysów" - napisał.

Choć Santos pozostanie na stanowisku, to nie będzie mógł liczyć na taryfę ulgową. Jest tylko jeden cel przed nim i reprezentacją Polski, o czym przypomniał też Jakub Kwiatkowski. - Nie ma żadnego ultimatum dla Fernando Santosa. Cel się nie zmienia, chcemy bezpośrednio awansować na Euro 2024 - powiedział rzecznik PZPN cytowany przez Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Portugalskie media bezlitosne po blamażu Polski. Santosa zaboli. "Upadł bez chwały"

Reprezentacja Polski po trzech rozegranych meczach w grupie E eliminacji Euro 2024 ma na koncie tylko trzy punkty i zajmuje przedostatnie, a więc czwarte miejsce. Szansę na rehabilitację będzie miała 7 września, kiedy zagra z Wyspami Owczymi. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Albanią.