Santos surowo oceniony po kompromitacji Polski. Rodacy nie zostawili na nim suchej nitki

Reprezentacja Polski całkowicie zawiodła w Kiszyniowie, choć pierwsza połowa nie wskazywała na taki scenariusz. Biało-Czerwoni dominowali nad rywalem, bawili się piłką i po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego prowadzili 2:0. Wszystko zmieniło się po przerwie - drużyna Fernando Santosa spuściła z tonu, popełniała proste błędy, co bezwzględnie wykorzystała Mołdawia. Przeciwnicy zdobyli trzy bramki i dość niespodziewanie wyrwali naszej kadrze zwycięstwo z rąk.

Portugalskie media bez litości dla Fernando Santosa. "Jego życie u steru tej kadry nie jest łatwe"

O sensacyjnej porażce Polaków pisały media na całym świecie. "Lewandowski i spółka wygłupili się w Mołdawii", "Przegrali z piłkarskim karzełkiem" - oceniły niemieckie dzienniki. W podobnym tonie wypowiadały się portugalskie redakcje, które z uwagą śledzą poczynania swojego rodaka, Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera naszej kadry. Tym razem nie zostawili na nim suchej nitki.

"Santos upadł bez chwały. Jego życie u steru tej kadry nie jest łatwe. Do przerwy wygrywał dwoma bramkami, by ostatecznie przegrać ze skromnym mołdawskim zespołem" - piszą dziennikarze "Recordu".

Podobne zdanie wyraził serwis Maisfutebol. "Polska Santosa pudłuje. Schodzili na przerwę z przewagą, ale później pozwolili rywalom odwrócić losy meczu. Tym samym skomplikowały się obliczenia naszego rodaka. Polska zajmuje dopiero czwarte miejsce w grupie E" - czytamy.

Na problemy naszej kadry w tabeli eliminacji do Euro 2024 zwrócili też uwagę dziennikarze "O Jogo". "Drużyna prowadzona przez Santosa zmarnowała dwubramkową przewagę, co całkowicie rozczarowało trenera. Portugalczyk znalazł się w trudnej sytuacji" - pisze redakcja i przywołuje wypowiedź selekcjonera, który nie potrafił wytłumaczyć, co wydarzyło się w drugiej połowie. Z kolei stacje Sport TV i CM TV oceniły, że doszło do "ogromnej niespodzianki" na terenie Mołdawii, tym bardziej że to Polacy oddali więcej strzałów, a ostatecznie musieli uznać wyższość rywali.

Cios od polskich ekspertów. Lato wymyślił karę dla Santosa

Porażka Biało-Czerwonych zaskoczyła też polskich ekspertów, w tym Grzegorza Latę. - Katastrofa. Po pierwszej połowie Polacy mieli w rękach wszystkie atuty i zamiast spokojnie przetrzymywać piłkę, wciągać rywali na własną połowę i pykać z kontry, po przerwie wyglądali jak turyści, którzy na plaży szukają leżaków do opalania - ocenił dosadnie w rozmowie z "Faktem". Lato obarczył winą za zły wynik nie tylko zawodników, ale i selekcjonera, wyznaczając mu nawet karę. - Fernando Santos ma ważny kontrakt to niech się męczy dalej - powiedział.

Teraz przed reprezentacją Polski niespełna trzy miesiące przerwy. We wrześniu zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi i na wyjeździe z Albanią. Jeśli marzy o awansie do imprezy głównej, to musi wystrzegać się podobnych wpadek, jak ta z Mołdawią.