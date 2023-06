Były kapitan kadry przejechał się po Santosie i Zielińskim. "Wszyscy to widzą"

Po pierwszej połowie wtorkowego, wyjazdowego meczu Polaków z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024 można było się zachwycać współpracą Roberta Lewandowskiego z Arkadiuszem Milikiem, czy aktywnością Nicoli Zalewskiego. Ale w drugiej połowie Biało-Czerwoni roztrwonili dwubramkową przewagę i znowu kibice wrócili myślami do najmroczniejszych lat, gdy nie dostawaliśmy się na żaden turniej.

- Nie wierzę... Po prostu nie wierzę, że to się stało. Cały czas się zastanawiam, czy to naprawdę się wydarzyło. Aż znajomi z Francji do mnie dzwonili i pytali się, co się stało. Odpowiadałem żartem, że zgasło światło w drugiej połowie, więc po ciemku było trudniej grać - mówi Sport.pl Jacek Bąk. - Ale żarty na bok, bo mi wcale nie jest do śmiechu. Przecież Mołdawia to zespół na poziomie trzeciej ligi polskiej. Jak można wypuścić taką przewagą i z takim przeciwnikiem? To niedopuszczalne. Przecież Mołdawia zajmuje 171. miejsce w rankingu FIFA, czyli blisko 150 miejsc niżej niż Polska - nie dowierzał były kapitan reprezentacji Polski.

"Nie widać ręki Santosa"

Trudno sprowadzić klęskę Polaków jedynie do błędów indywidualnych i wyliczać: stratę Piotra Zielińskiego przy pierwszej bramce dla Mołdawii, fatalne podanie Tomasza Kędziory przy drugiej czy nieodpowiedzialną interwencję Wojciecha Szczęsnego przy trzeciej. Ogólnie - można było dostrzec ogromny problem mentalny Polaków, o którym pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

- Nie widzę ręki trenera Fernando Santosa. Nawet w wygranym 1:0 meczu z Niemcami. Graliśmy u siebie, a nasza postawa, w szczególności w drugiej połowie, sprowadzała się tylko do rozpaczliwej obrony. Mieliśmy mniej niż 30 procent posiadania piłki. Tak nie można grać u siebie i tylko liczyć na Szczęsnego. Nie widziałem nawet zarysu myśli szkoleniowej Santosa - denerwuje się Bąk.

I dodaje: - Jak patrzyłem na niego na ławce, to wyglądał tak, jakby swoją postawą chciał usypiać naszą reprezentację. Bez życia po prostu. On może prowadzić sobie czołowe reprezentacje świata, ale Polacy potrzebują trenera z jajami. Oglądałem w studiu TVP Marka Papszuna i wydaje mi się, że z nim na ławce nie doszłoby do takiej sytuacji. Nasz selekcjoner musi być charyzmatyczny. Jesteśmy Polakami, a Polacy lubią czasem wstrząs w szatni. Myślę, że gdyby Papszun byłby na ławce, to w drugiej połowie dobilibyśmy rywala, wygrali 5:0. Dziękuję, dobranoc - uważa Bąk.

Polska jednym meczem straciła wypracowane w 2022 r. punkty rankingu FIFA

Kolejny bezbarwny mecz rozegrał Zieliński. - Zachwycamy się Napoli, po czym oglądamy kadrę i znowu "Zielek" się gdzieś przechadza po boisku. W meczu z takim rywalem Piotrek powinien wziąć piłkę, podbiec z nią pod pole karne i wyłożyć na pustaka Lewandowskiemu. Ale on znika w ważnych meczach. Wszyscy to widzimy. Ma super umiejętności, ale nie ma odpowiedniej mentalności. Gdyby miał, to grałby w Manchesterach, Realach czy Barcelonach - wylicza Bąk.

Były obrońca na swoim koncie ma występy w Lechu Poznań, Lyonie, Lens oraz Austrii Wiedeń. No i przede wszystkim rozegrał 96 meczów w kadrze, w tym aż 28 w roli kapitana. W historii polskiego futbolu jedynie Jakub Błaszczykowski, Kazimierz Deyna i Robert Lewandowski częściej biegali z opaską.

- Zaraz ktoś powie, że łatwo się mi mądrzyć sprzed telewizora. Ale musimy sobie uświadomić, że to była naprawdę katastrofa. Sam też miałem słabsze mecze. Jednym z moich najgorszych wspomnień jest wyjazd do Erywania, gdy zremisowaliśmy z Armenią 1:1, a ja w końcówce zobaczyłem czerwoną kartkę. No, ale to był przynajmniej remis, zdobyliśmy punkt. A przegrać z Mołdawią, której piłkarze kopią się po czołach? Szkoda gadać - zakończył 50-latek.