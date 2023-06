Polityk PiS-u uderzył w Zielińskiego. Dostało się i Lewandowskiemu. "Kataloński cwaniak"

Przed wtorkowym meczem z Mołdawią w Kiszyniowie w eliminacjach Euro 2024 wydawało się, że drużynę Fernando Santosa czeka łatwe zadanie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Mimo że po pierwszej połowie Polska prowadziła 2:0, nie zdołała utrzymać korzystnego rezultatu. Szybko straciła prowadzenie i ostatecznie w kompromitującym stylu przegrała 2:3.

Poseł PiS uderza w Piotra Zielińskiego

Pierwszą bramkę Mołdawianie zdobyli tuż po przerwie. Duży błąd popełnił Piotr Zieliński, który stracił piłkę na własnej połowie, a następnie nie podążał za akcją. Piłkarz wziął winę na siebie. - Myślę, że to się ode mnie zaczęło. To ja obudziłem zespół Mołdawii. Nie można robić takich strat, gdy praktycznie całym zespołem jesteśmy na połowie przeciwnika - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Do tych słów nieoczekiwanie odniósł się sekretarz generalny PiS-u Krzysztof Sobolewski.

Polska jednym meczem straciła wypracowane w 2022 r. punkty rankingu FIFA

"Niech wraca do Napoli i tam sobie wypoczywa i przestanie kompromitować reprezentację Polski" - grzmiał na Twitterze polityk. A później dodał, odnosząc się do innej wypowiedzi Zielińskiego, w której ten stwierdził, że Polska awansuje na Euro 2024. "Na Ibizie nie ma Euro" - czytamy.

Od polityka oberwało się także Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan reprezentacji Polski początkowo nie wyszedł do dziennikarzy Polsatu Sport i TVP Sport. Wywołało to wielkie poruszenie w mediach społecznościowych. Uwagę na to zwrócił również Sobolewski i zaatakował napastnika. "Kataloński cwaniak do polskich kibiców odwagi zabrakło" - napisał. Lewandowski później pojawił się w strefie mieszanej, gdzie porozmawiał z przedstawicielami mediów.

Reprezentacja Polski bardzo skomplikowała sobie sytuację w grupie po porażce z Mołdawią. Po trzech meczach ma zaledwie trzy punkty na koncie i zajmuje czwarte, czyli przedostatnie miejsce. Jedyną drużyną, którą wyprzedza, są Wyspy Owcze. Aby myśleć o awansie, ekipa Fernando Santosa musi zacząć wygrywać mecze. Szansę na to będzie miała już 7 września. Wówczas zagra z Wyspami Owczymi. Trzy dni później zmierzy się na wyjeździe z Albanią.