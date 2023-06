No i się zaczęło. Santos na dywaniku u Kuleszy. "Jest z nim Mielcarski"

Nie milkną echa wtorkowej kompromitacji reprezentacji Polski w Kiszyniowie. Drużyna Fernando Santosa przegrała 2:3 z Mołdawią, mimo że do przerwy prowadziła 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie

Polacy po przerwie zagrali katastrofalnie, popełnili masę błędów, dali się zepchnąć do obrony 171. drużynie świata. Jedna z najbardziej kompromitujących porażek naszej kadry w historii to nie tylko powód do wstydu. Klęska w Kiszyniowie mocno skomplikowała naszą sytuację w grupie eliminacji Euro 2024, z której awans miał być tylko formalnością.

"Grillowanie" zaczęło się, zanim był remis. Niezrozumiałe procesy w głowach kadrowiczów

Po trzech kolejkach Polacy mają tylko trzy punkty na koncie i wyprzedzają tylko Wyspy Owcze. Drużyna Santosa traci dwa punkty do Mołdawii, trzy do Albanii i cztery do Czech. Wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi w Warszawie i Albanią w Tiranie nagle stały się kluczowe dla naszej walki o bezpośredni awans na mistrzostwa Europy.

Santos na dywaniku u Kuleszy

W związku ze słabymi wynikami naszej kadry w środę dojdzie do nadzwyczajnego spotkania w siedzibie PZPN. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, prezes PZPN - Cezary Kulesza - spotka się z Santosem, by wysłuchać jego opinii i wniosków.

"O 12:00 w siedzibie PZPN spotkanie Cezarego Kuleszy z Fernando Santosem. Prezes federacji chce poznać plan i przemyślenia selekcjonera na dalsze prowadzenie kadry" - napisał Włodarczyk, który jednocześnie dodał, że Kulesza nie ma w planach zwalniania Santosa.

Jak najszybciej zmazać plamę. Kiedy następny mecz reprezentacji Polski? [TERMINARZ]

Santos w siedzibie PZPN zjawił się przed południem. "Fernando Santos już na spotkaniu w PZPN. Żadnych wyjaśnień, komentarzy. Jest z nim Grzegorz Mielcarski" - napisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

Porażka z Mołdawią była już drugą w czwartym meczu kadencji Portugalczyka. Santos zaczął od porażki z Czechami (1:3) i zwycięstwa z Albanią (1:0) w eliminacjach Euro 2024. W piątek Polacy szczęśliwie pokonali 1:0 Niemców w meczu towarzyskim.