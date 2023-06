Piłkarscy parodyści wersja 2.0. "Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało"

Po wtorkowym meczu przypomniał mi się tekst mojego znakomitego kolegi Dariusza Wołowskiego pod wiele znaczącym tytułem "Piłkarscy parodyści". Zachęcam do przeczytania: jest krótki i treściwy. Kibice będą mieli z pewnością poczucie deja vu. Pozmieniać nazwiska, zmienić rywala Polaków i pasuje jak ulał na komentarz po meczu Mołdawia - Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo

Na przykład:

Nawet skromni Mołdawianie [w oryginale: Finowie] nie chcieli wygrać, ich trener powtarzał, że marzą o remisie, a jego piłkarze na remis grali. Do czasu aż Piotr Zieliński [Jerzy Dudek] asystował przy golu Nicolaescu [Litmanena].

Albo:

Trzeba być hydrą o siedmiu głowach, żeby zrozumieć naszych graczy, dlaczego od pierwszych chwil [drugiej połowy] mieli spętane mózgi i nogi. I to nie na tle mistrza świata. W jednej, biednej głowinie to wszystko się nie pomieści.

Po meczu Zieliński starł się z polskim kibicem. "Stań teraz i przeproś"

Tamten tekst dotyczył eliminacji Euro 2008. Polska przegrała u siebie 1:3 z Finlandią po katastrofalnej grze. Jak w meczu z Mołdawią - bramki były prezentami od polskich obrońców i bramkarza dla rywali. Trenerem kadry był wtedy Leo Beenhakker, który jak teraz Fernando Santos dopiero zaczynał pracę z reprezentacją Polski. "A Leo Beenhakker? Powtarza, że wybrał propozycję pracy w Polsce, bo lubi wyzwania. No to wyzwanie ma" - pisał wtedy Wołowski i to samo można powiedzieć o Santosie.

Przypomnę tylko, że tamte eliminacje nasi piłkarscy parodyści wygrali. Że nie minęło sześć tygodni, a ci sami piłkarze ograli 2:1 Portugalię - czwartą drużynę świata.

Zwalnianie Santosa, wzdychanie do Michniewicza. Rozwiązać kadrę?

Nie przypominam tego, aby wzbudzać w narodzie tani optymizm. Pragnę tylko przypomnieć, że nie ma co teraz zwalniać od razu Santosa, wzdychać do Michniewicza, kazać piłkarzom "wyp***ać" itp. Nie ma, co rozwiązywać kadry jak proponowała to już po meczu z Czechami Ewa Piątkowska.

Spokojnie, to wszystko już przerabialiśmy. Pisząc, że pamiętam doskonale mecz z Finlandią w 2006 r., już zdradziłem się, że jestem wiekowo zaawansowany. Ale pamiętam jeszcze gorsze rzeczy. Jak spotkanie z tym samym przeciwnikiem w eliminacjach Euro 1984. Wtedy byliśmy trzecią drużyną świata. Zespołem, który w towarzyskim meczu rozgromił Francję 4:0 na Parc des Princes w Paryżu. To był szok, gdy srebrni medaliści (tak się wtedy mówiło, bo w mundialu 1982 FIFA rozdała medale czterem drużynom, a za trzecie miejsce było srebro) mistrzostw świata zremisowali u siebie z jakąś tam Finlandią, która nigdy nie grała ani na mundialu, ani na Euro. Wtedy drużyna Antoniego Piechniczka też prowadziła i podarowała gola rywalom po samobójczym trafieniu Pawła Janasa.

Borek nie dowierza w klęskę Polaków z Mołdawią. "Michniewicz ma rację"

Polska zapisała się w historii Cypru

A kilka lat później przeszliśmy do historii cypryjskiej piłki nożnej, gdy drużyna z Wyspy Afrodyty zdobyła swój pierwszy wyjazdowy punkt w eliminacjach, remisując z Polską 0:0. Trenerem naszej kadry narodowej był wtedy Wojciech Łazarek.

I pamiętam, jak na Stadion Śląski na kończący mecz eliminacji mistrzostw świata 2010, przyszło niecałe 5 tysięcy kibiców. Polska przegrała wtedy ze Słowacją 0:1. Co to był za dojmujący widok:

Mecz Polska - Słowacja na Stadionie Śląskim Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Teraz to niewyobrażalne. Przekonamy się jesienią. Polski Związek Piłki Nożnej sprzeda zapewne co do jednego bilety na kończące eliminacje Euro 2024 mecze z Wyspami Owczymi, Czechami i Albanią. Kibic kadry mimo wszystko wierny jest. Będzie psioczył, będzie wyzywał, ale bilet kupi. Przed telewizorami co prawda widownia będzie mniejsza, ale ona od dawna już spada. Pisałem już o tym tutaj. I jeden mecz z Mołdawią znacząco nie przyśpieszy tego trendu. Tych, którzy wolą w czasie meczów kadry zagrać w FIFĘ lub obejrzeć Netflixa, już dawno przed ekranami nie ma.

17 listopada nikt o Mołdawii może już nie pamiętać

A najtwardszy piłkarski elektorat – a on jest najważniejszy, bo płaci za abonamenty i kupuje koszulki – wciąż będzie wodził oczami za każdym poruszeniem się Lewandowskiego w koszulce Barcelony. Wciąż będzie oglądał jego nowe fotki na Instagramie. I będzie z wytęsknieniem czekał na newsy o transferach Arkadiusza Milika czy Piotra Zielińskiego. I poogląda i posłucha, jak na wakacjach bawił się Wojciech Szczęsny.

Załamany Santos w końcu nie wytrzymał. Brutalna prawda między oczy. "Nie potrafię"

Choć dziś to przez usta nie przechodzi, to proponuję zaintonować: "Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało". To znana pieśń polskich kibiców i pasuje do meczu z Mołdawią jak tekst Wołowskiego sprzed 17 lat. Bo tak naprawdę nic się nie stało. Drużyna Santosa wciąż ma szanse na awans, wciąż może zagrać na Euro 2024. A gdy 17 listopada 60 tysięcy kibiców na Narodowym będzie świętować awans, nikt o Mołdawii nie będzie pamiętać. A hasło: "wyp***ać" schowajmy sobie na potem, gdyby do katastrofy i braku awansu na Euro 2024 rzeczywiście doszło.

A jako puentę dedykuje kibicom jeszcze jedno zdanie ze znakomitego komentarza pana Darka: "Co oni jeszcze muszą zrobić, żeby duch w narodzie zginął bezpowrotnie? - zastanawiał się jeden z kibiców patrząc na biało-czerwony tłum".