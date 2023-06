Polska jednym meczem straciła wypracowane w 2022 r. punkty rankingu FIFA

- Nie możemy zaakceptować bycia na 23. miejscu w rankingu FIFA. Polska jako 40-milionowy kraj musi mierzyć trochę wyżej. Nie można się cieszyć z tego, co jest - mówił niedawno selekcjoner Fernando Santos w programie Canal+ Sport "Jeden na jeden". Jak na ironię losu po meczu z Mołdawią Polska straciła w tym zestawieniu mnóstwo cennych punktów i w rankingu znów spadnie.

Jeden mecz odebrał niemal wszystkie wypracowane w 2022 roku punkty

Minus 23 punkty - taki jest wymiar porażki z Mołdawią w rankingu FIFA. Ten ranking po modyfikacjach przeprowadzonych kilka lat temu nie tylko premiuje wygrywające drużyny, ale też skuteczniej "karze" je, jeśli nie zdobywają punktów tam, gdzie w teorii powinny. W matematyczne wzory wchodzić nie będziemy, a jedynie przedstawimy to, co przy punktacji się liczy. Chodzi o rangę spotkania, jego wynik i miejsce rywala w klasyfikacji. Najcenniejsze są punkty zdobywane na mistrzostwach świata, a potem na mistrzostwach kontynentu. Mecze eliminacyjne do mistrzowskich imprez są punktowane 2,5 raz lepiej niż towarzyskie.

Ale kij ma dwa końce i pewien haczyk, który dobrze widać na przykładzie spotkania z Mołdawią. Przypomnijmy, że Mołdawia to obecnie 171 drużyna tego rankingu. Notowana o niemal 150 miejsc niżej niż Polska. To dlatego mecz z Mołdawią, choć eliminacyjny, w przypadku wygranej nie dawał nam wiele. Premia za zwycięstwo dla Polaków - ze względu na słabość rywala - wyniosłaby tylko dwa punkty. Dla porównania: wygrany sparing z 14. drużyną świata, czyli Niemcami, przyniósł nam sześć punktów. Zatem choć wygrana z Mołdawią niewiele naszą sytuację w rankingu by poprawiła, to porażka ma dużo gorsze konsekwencje. Jest wynikiem niespodziewanym, który mocno premiuje wygrywającego słabeusza i karze wysoko notowanego przegranego.

Te minus 23 punkty, które dostaną za karę Biało-Czerwoni, to liczba duża. Dla porównania: w całym 2022 roku Polska wypracowała sobie do rankingu 29 punktów. Złożyło się na nie wiele trudnych i ważnych spotkań: wygrany baraż o mundial ze Szwecją, punkty zdobywane z Holandią i Walią w Lidze Narodów, czy w końcu remis z Meksykiem i wygrana z Arabią Saudyjską na mistrzostwach świata. Po niezłym wynikowo roku 2022 i mozolne zbieranych punktach Biało-Czerwoni w styczniu mieli w rankingu FIFA 1560 pkt i byli na miejscu 22. Teraz to już jednak historia.

Blisko czwartej dziesiątki rankingu

Po marcowej porażce 1:3 z Czechami i wygranej 1:0 z Albanią Polska spadła w tym zestawieniu o jedną lokatę, była 23. Teraz, po wygranej z Niemcami i porażce z Mołdawią, Biało-Czerwoni przesuną się w dół o co najmniej trzy lokaty i w wakacje będą w rankingu na 26. pozycji. Fernando Santos - choć przekonuje, że Polska nie może zadowolić się miejscem w trzeciej dziesiątce tego rankingu - musi uważać, by na jesieni nie wpaść w czwartą jego dziesiątkę, co w teorii będzie możliwe, szczególnie przy braku wygranej z Wyspami Owczymi. Rankingowo, to trochę tak jakby Santos brał kadrę murowaną, a zrobił drewnianą.

Dodajmy też, że Mołdawia dzięki jednemu z największych sukcesów w historii swojej piłki awansuje w najnowszym rankingu o aż osiem pozycji. Wyprzedzi w nim tak egzotyczne piłkarsko kraje jak Fidżi, Barbados i Vanuatu.

Po co nam dobry ranking? Oczywiście na razie kluczowe jest skupienie się na tym, by eliminacje zakończyć w pierwszej dwójce grupy E, co dałoby nam awans do przyszłorocznego Euro. Ale ranking też jest ważny. To na jego podstawie ustalany jest podział na koszyki podczas losowania grup eliminacyjnych oraz rozstawianie na mistrzowskim imprezach.

Następna szansa na poprawę rankingu dopiero 7 września, kiedy Polska zagra u siebie z Wyspami Owczymi. Trzy dni później reprezentacja zmierzy się na wyjeździe z Albanią.