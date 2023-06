Dość już tego gadania. Tu nie pomógłby nawet Guardiola. Polscy piłkarze jak amatorzy

- Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. A co się wydarzyło? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nigdy wcześniej tego nie przeżyłem - tak po kompromitacji w Kiszyniowie mówił Fernando Santos.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Selekcjoner reprezentacji Polski nie umywał rąk po skandalicznej drugiej połowie w wykonaniu naszej kadry i haniebnej porażce 2:3. I słusznie. Santos przed meczem ostrzegał piłkarzy, że brak koncentracji może się skończyć katastrofą. W przerwie nie był jednak w stanie wpłynąć na zawodników, by nie stracili wspomnianej koncentracji przy prowadzeniu 2:0.

Portugalczyk nie pomógł też zespołowi na początku drugiej połowy, kiedy kompletnie straciliśmy kontrolę nad meczem. Santos ani nie przeprowadził natychmiastowych zmian, ani nie umiał uspokoić przebywających na boisku piłkarzy. Ale to nie on był we wtorek naszym największym problemem.

Niech piłkarze wezmą w końcu prawdziwą odpowiedzialność

"Z Czesławem Michniewiczem tego meczu byśmy nie przegrali" - takie opinie pojawiły się w mediach społecznościowych zaraz po spotkaniu. Zwolennicy poprzedniego selekcjonera i preferowanego przez niego stylu gry mieli swoje pięć minut, ale nie mieli racji. Z takim podejściem piłkarzy do gry w drugiej połowie moglibyśmy przegrać nawet, gdyby naszym selekcjonerem był Pep Guardiola.

Grzegorz Lato wybrał karę dla Santosa po klęsce z Mołdawią. "Niech się męczy"

Bo to przede wszystkim piłkarze winni są temu, co wydarzyło się w Kiszyniowie. Reprezentację Polski zgubiła pycha, nadmierna pewność siebie i całkowite zlekceważenie przeciwnika. Wystarczy spojrzeć na stratę Piotra Zielińskiego przy pierwszej bramce dla Mołdawii, katastrofalne podanie Tomasza Kędziory przy drugiej i nieodpowiedzialną interwencję Wojciecha Szczęsnego przy trzeciej. Albo sytuację, w której po złym podaniu Jakuba Kamińskiego gola do pustej bramki nie strzelił Sebastian Szymański.

Trudno o lepszy dowód na niechlujstwo, rozkojarzenie, poczucie, że ten mecz wygra się sam oraz nerwy. Nerwy, które były następstwem zlekceważenia Mołdawii przy prowadzeniu 2:0. Piłkarze, którzy mogą tylko pomarzyć o statusie i kontraktach naszych zawodników, pokazali charakter, czyli coś obcego dla zespołu Santosa. Trzy miesiące temu słuchaliśmy o tym, jak trudno było się podnieść po dwóch szybkich ciosach od Czechów. Mołdawianie pokazali, że i w takiej sytuacji można się dźwignąć, mając nawet sporo mniej czasu na odrobienie strat.

Już drugi raz w tych eliminacjach kadra rozleciała się jak domek z kart przy pierwszym lepszym podmuchu. W Pradze zachwiał nami szybki gol w pierwszej minucie, w Kiszyniowie bramka tuż po przerwie. O ile pierwszą wpadkę można było jeszcze jakoś usprawiedliwiać, o tyle druga jest nie do przyjęcia. Polska drużyna rozleciała się pod naporem 171. zespołu na świecie. Pod naporem piłkarzy, których nazwisk jeszcze niedawno pewnie w ogóle nie znali. Nie kupuję argumentów o wymianie pokoleniowej w kadrze i braku doświadczenia. Kompromitacja w Kiszyniowie po prostu nie miała prawa się zdarzyć. Nie i kropka. Wciąż mamy na to za dobrych zawodników. Przynajmniej na tle Mołdawian.

Zaraz po meczu Jan Bednarek przyznał wprost, że Polacy chcieli dograć spotkanie na stojąco i rozjechać się na wakacje. - Bierzemy to na siebie - dodał Piotr Zieliński. Heroiczna postawa. Szkoda, że już po fakcie i tylko przed kamerą. Mądry Polak po szkodzie. Jak zawsze.

Słowa Zielińskiego można włożyć między bajki. To frazes. Tak samo jak to, że gra w reprezentacji jest dla naszych piłkarzy największym zaszczytem. We wtorek była tak wielkim, że wszyscy myślami byli już w ciepłych krajach i ekskluzywnych miejscach. Dobrze, że piłkarze po meczu nie unikali odpowiedzialności, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że przynajmniej na razie, nic więcej z nich nie wyniknie.

Wymowne zachowanie prezesa PZPN po blamażu Polski. "Tam się musiało gotować"

Przestańcie mówić, zacznijcie grać. Eliminacje, które miały być dla nas spacerkiem, będą drogą przez mękę. A nawet jeśli wygramy wszystkie mecze do ich zakończenia, to klęska w Kiszyniowie i tak zostanie z nami na zawsze. Dlatego skończmy z wielkimi wypowiedziami, weźmy się za grę, by jeszcze większy kac nie męczył nas za kilka miesięcy po zakończeniu eliminacji. Bo porażka z Mołdawią byłaby niczym przy braku awansu na mistrzostwa Europy z takiej grupy.