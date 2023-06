Nie tego spodziewaliśmy się po Szczęsnym. Takie słowa rzucił w stronę dziennikarzy

Nie na stadionie, a pod stadionem - na powietrzu. To tam piłkarze we wtorek po meczu rozmawiali z dziennikarzami. A przy okazji dalej słuchali wyzwisk, zgryźliwych komentarzy i rozdawali autografy. Te ostatnie przede wszystkim Robert Lewandowski, na którego przez kilkadziesiąt minut czekały dzieci z Mołdawii. A nawet nie tyle czekały, ile wisiały na płocie i głośno skandowały jego nazwisko.

Po meczu Zieliński starł się z polskim kibicem. "Stań teraz i przeproś"

Lewandowski: Trudno to w ogóle jakoś skomentować

Lewandowski wzbudzał zdecydowanie większe zainteresowanie niż Ion Nicolaescu, a więc największa gwiazda i najlepszy strzelec reprezentacji Mołdawii, który we wtorek w meczu z Polską dorzucił kolejne dwa gole. - To, co stało się z nami w drugiej połowie, jest niewiarygodne. Trudno to w ogóle jakoś skomentować - mówił Lewandowski, który jako jeden z pierwszych pojawił się w strefie wywiadów. Po niej przeszedł obok krzyczących dzieci, ale po chwili wrócił się, by rozdać autografy i zapozować do zdjęć.

Szczęsny nie chciał rozmawiać. Santos chował się za autokarem

- Nie mam nic do powiedzenia po takim meczu - rzucił tylko Wojciech Szczęsny, który zazwyczaj ma do powiedzenia bardzo dużo, ale nie tym razem. Po meczu z Mołdawią tylko przeszedł przez strefę wywiadów i nie miał ochoty na rozmowy z dziennikarzami.

Bramkarz Juventusu z szatni wychodził jako jeden z ostatnich. Po nim już pojawił się tylko Arkadiusz Milik. No i Fernando Santos, na którego piłkarze i sztab musieli jeszcze czekać przez kilka minut, bo Portugalczyk po konferencji prasowej schował się za autokarem, gdzie palił papierosa.

Gwizdy i wyzwiska. Takich scen na meczu kadry nie było od lat. "O co im chodzi?"

Reprezentacja Polski po meczu z Mołdawią od razu udała się na lotnisko w Kiszyniowie, skąd w środku nocy odleciała do Modlina. Kolejne mecze kadra Santosa, która po trzech spotkaniach eliminacyjnych zajmuje dopiero czwarte miejsce w grupie E, zagra we wrześniu. Najpierw u siebie z Wyspami Owczymi (7 września), a kilka dni później na wyjeździe z Albanią (10 września).