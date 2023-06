Smokowski nie wytrzymał po kompromitacji Polaków. "Kur...a mnie bierze"

Reprezentacja Polski po pierwszej połowie w meczu eliminacji Euro 2024 z Mołdawią prowadziła 2:0 i wydawało się, że łatwo sięgnie po trzy punkty. Po przerwie piłkarze Fernando Santosa zaprezentowali się jednak fatalnie i stracili trzy gole, ostatecznie sensacyjnie przegrywając 2:3.

Tomasz Smokowski nie gryzł się w język. Ostro skomentował blamaż Polaków

To wielka kompromitacja reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii przegrała z tak nisko notowanym rywalem (171. miejsce w rankingu FIFA). Po meczu mołdawskie media były zachwycone nieoczekiwanym zwycięstwem. "Mołdawia przeszła do historii na stadionie Zimbru. Kadra Lewandowskiego powalona na kolana" - czytamy na stronie mołdawskiej telewizji Pro TV Chisinau. W Polsce z kolei na piłkarzy wylała się zasłużona fala krytyki. Postawę drużyny skomentował m.in. Tomasz Smokowski. Dziennikarz i komentator nie gryzł się w język.

- Jesteśmy świadkami jednej z największych kompromitacji sportowych w historii drużyny narodowej. Myślę, że to, co się stało dzisiaj, może przebić wydarzenia z meczu Polska - Łotwa na Stadionie Narodowym [porażka 0:1 w 2002 roku - red]. To taka porażka, która się przykleiła do Zbigniewa Bońka i jest mu wypominana i wytykana od kilkunastu lat. Wyjaśnijcie mi, jak to się mogło stać, bo mnie szczerze mówiąc straszna kur***a bierze - powiedział Smokowski w Kanale Sportowym.

Fernando Santos nie potrafi wyjaśnić przyczyn porażki

Zaskoczony nieoczekiwaną porażką był również Fernando Santos. Selekcjoner nie potrafił wskazać przyczyn klęski. - To jest nie do wytłumaczenia. Straciliśmy bramkę, potem mogliśmy łatwo strzelić na 3:1. Zdarzają się takie rzeczy, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się stało w drugiej połowie. Nic nie wskazywało na to, że tak się stanie - powiedział po meczu.

Sytuacja reprezentacji Polski po porażce z Mołdawią bardzo się skomplikowała. Po trzech meczach ma na koncie jedynie trzy punkty i zajmuje czwarte, czyli przedostatnie miejsce. Wyprzedza jedynie Wyspy Owcze, z którymi zmierzy się już 7 września. Trzy dni później Polacy zagrają na wyjeździe z drugą w tabeli Albanią. Liderem grupy E są Czechy.