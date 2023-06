Lewandowski jednak dał radość kibicom. Ale nie polskim. Wszystko nagrane [WIDEO]

Reprezentacja Polski sensacyjnie przegrała 2:3 z Mołdawią, chociaż prowadziła już 2:0 po pierwszej połowie. Bramki dla Biało-Czerwonych zdobywali Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski, którzy wzajemnie też sobie asystowali. Kapitan kadry był największą gwiazdą spotkania dla lokalnych fanów, którzy oklaskiwali go przed meczem, a wielu z nich miało na sobie koszulki FC Barcelony. To do nich zdecydował się pójść długo po końcowym gwizdku.

Robert Lewandowski rozdawał autografy i pozował do zdjęć z kibicami Mołdawii

Po blamażu większość reprezentantów Polski nie podeszła do kibiców, którzy przybyli wspierać ich w Kiszyniowie. Wśród nielicznych był Jan Bednarek, ale zabrakło Roberta Lewandowskiego. Pierwotnie kapitan nie pojawił się nawet w strefie mieszanej, by udzielać wywiadów, ale finalnie zdecydował się zrobić to po długim czasie.

Podjął również decyzję o podejściu do mołdawskich fanów, którzy ustawili się blisko autokaru reprezentacji Polski i skandowali nazwisko gracza FC Barcelony. Lewandowski został nagrany, kiedy pojawił się wśród fanów, rozdawał autografy i zrobił z nimi kilka zdjęć. Wśród kibiców panowała wielka euforia, a najmłodsi wchodzili na ogrodzenie i chcieli za wszelką cenę dotknąć Lewandowskiego.

Napastnik FC Barcelony dał radość mołdawskim fanom, ale spadła na niego spora krytyka za niepodejście do Polskich na stadionie. Możliwe, że wynikało to z rozczarowania wynikiem, o którym Lewandowski mówił w pomeczowym wywiadzie. Podobnie jak kibice i reszta piłkarzy, kapitan nie mógł uwierzyć w to, co stało się w drugiej połowie meczu.

Reprezentacja Polski po porażce 2:3 z Mołdawią zajmuje czwarte, przedostatnie miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024. Przed drużyną Fernando Santosa są Czesi, Albańczycy i Mołdawianie, a za nią Wyspy Owcze. To właśnie z tym ostatnim zespołem Biało-Czerwoni zmierzą się w kolejnym meczu, który zaplanowano na 7 września. Trzy dni później czeka ich rewanż z Albanią w Tiranie.