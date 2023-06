Grzegorz Lato wybrał karę dla Santosa po klęsce z Mołdawią. "Niech się męczy"

Reprezentacja Polski była faworytem do zwycięstwa w meczu z Mołdawią. W pierwszej połowie nie dała żadnych szans rywalom, bawiła się piłką i po 45 minutach prowadziła 2:0. Tylko że w drugiej części doszło do dramatu. Mołdawia przejęła inicjatywę, zdobyła trzy bramki i ostatecznie wydarła zwycięstwo z rąk naszej kadry. "Nawet jeśli przypomnimy sobie najgorsze wpadki Polaków w ostatnich dekadach i blamaże, których nie mogliśmy zrozumieć, to matematyka zweryfikuje je dużo łagodniej niż to, co 20 czerwca 2023 roku wydarzyło się w Kiszyniowie" - ocenił Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Po meczu eksperci krytykowali głównie piłkarzy, a w ich gronie znalazł się Grzegorz Lato. Były prezes PZPN przyznał w wywiadzie dla "Faktu", że Biało-Czerwonych zgubiła przede wszystkim pewność siebie.

- Katastrofa. Po pierwszej połowie Polacy mieli w rękach wszystkie atuty i zamiast spokojnie przetrzymywać piłkę, wciągać rywali na własną połowę i pykać z kontry, po przerwie wyglądali jak turyści, którzy na plaży szukają leżaków do opalania. Jeszcze raz okazało się, że nie liczą się wielkie nazwiska, klubowe osiągnięcia, tylko charakter. (...) Ech, szkoda gadać! Kaszana straszna (...) No, ręce opadały... - powiedział.

Lato nie zostawił też suchej nitki na Fernando Santosie. Niektórzy sugerowali, że Portugalczyk może zapłacić posadą za blamaż. Inną karę dla niego wyznaczył z kolei Lato. - Bez żartów! Fernando Santos ma ważny kontrakt to niech się męczy dalej - ocenił dosadnie Lato. Tym samym zasugerował, że selekcjoner powinien wypełnić kontrakt w całości i spróbować wyciągnąć drużynę z kryzysu.

Eksperci boją się jednak, że ostatnie niepowodzenia (porażka z Czechami 1:3 i mecz z Mołdawią) mogą przelać czarę goryczy i skłonią Santosa do przedwczesnego zerwania kontraktu. Takie zdanie wyraził m.in. Artur Wichniarek. - Nie zdziwię się, jeśli Fernando Santos będzie drugim Vasco da Gamą po Sousie. Wycieczka na nieznane wody się nie powiedzie, zrezygnuje - mówił były reprezentant Polski w "Kanale Sportowym".

Porażka znacząco skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w tabeli grupy E. Znajdują się na przedostatnim, czwartym miejscu z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Jeśli Polacy chcą awansować na Euro 2024, nie mogą pozwolić sobie na wpadki w nadchodzących starciach. We wrześniu rozegrają dwa spotkania - najpierw zmierzą się u siebie z Wyspami Owczymi (7 września), a następnie zagrają na wyjeździe z Albanią (10 września).