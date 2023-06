Wymowne zachowanie prezesa PZPN po blamażu Polski. "Tam się musiało gotować"

Reprezentacja Polski była faworytem w meczu wyjazdowym z Mołdawią, co potwierdziła grą w pierwszej połowie. Szybko objęła prowadzenie za sprawą Arkadiusza Milika, a następnie podwyższyła je bramce Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie doszło jednak do zwrotu akcji. Rywale zdominowali Biało-Czerwonych, zdobyli trzy bramki i ostatecznie zwyciężyli. "Dla kadry Mołdawii brawa i szacunek, natomiast naszą reprezentację prowadzoną przez wielkiego Fernando Santosa trzeba zapytać całkiem poważnie - czy wam się chce w to grać?" - zastanawiał się Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Cezary Kulesza zamilkł na Twitterze. Wymowna reakcja na grę reprezentacji Polski

Przed meczem wielu ekspertów nie brało pod uwagę scenariusza, w którym Polska straciłaby trzy punkty. - Do czego to doszło, że my się boimy Mołdawii, no ludzie złoci! Mołdawia to nie jest ta klasa, co Polska - mówił nawet Franciszek Smuda. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, co zaskoczyło polskie środowisko piłkarskie.

Trener Mołdawii tymi słowami odmienił swój zespół. Wiedział, co powiedzieć

Takim obrotem spraw zszokowany był też Cezary Kulesza. Jak zauważył Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, na początku meczu prezes PZPN komentował na Twitterze przebieg rywalizacji. Po pierwszej bramce zamieścił nawet wpis o treści: "Prowadzimy w kolejnym ważnym meczu eliminacji do EURO 2024! Mołdawia przyjęła nas życzliwie i gościnnie. Nasi kibice jak zwykle dopisali - dziękujemy! Walczymy o 3 punkty!".

W drugiej połowie Kulesza przestał być aktywny. Od 21.13 nie wstawił już żadnego postu. To sugeruje, że - podobnie jak wszyscy kibice - był zszokowany postawą Biało-Czerwonych. Co więcej, do środowego poranka nie zabrał głosu w sprawie blamażu. "Ale tam się wczoraj musiało gotować" - ocenił Włodarczyk.

Santos zszokowany przebiegiem meczu Mołdawia - Polska

Inaczej postąpił z kolei Fernando Santos, który tuż po meczu skomentował druzgocący wynik. - Szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedzieć. Podkreślaliśmy, że trzeba wyjść skoncentrowanym do tego spotkania, nie bać się, posiadać piłkę. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze. Byliśmy agresywni, skoncentrowani. (...) Zdarzają się takie rzeczy, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się stało w drugiej połowie. Nic nie wskazywało na to, że tak się stanie. Inaczej nie mogę tego nazwać niż brak koncentracji - powiedział selekcjoner.

To boli. Niemcy śmieją się z Polaków po kompromitacji. Bezlitośnie o Lewandowskim

Porażka bardzo skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w tabeli grupy E. Obecnie zajmują przedostatnie, a więc czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. Kolejne mecze w ramach eliminacji do Euro 2024 rozegrają we wrześniu. Wówczas zmierzą się z Wyspami Owczymi (7 września) i Albanią (10 września).